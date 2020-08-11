要阿札爾辭職？楊志良公開信英文錯誤百出 挨批國中程度

前衛生署長楊志良（見圖）投書呼籲阿札爾在台辭職，旅美學者翁達瑞圈出他中英投書中的32個英文錯誤處，痛批是國中程度，楊志良則回應「英文不好是因為不是我的母語」。（資料照）

2020-08-11 19:33:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日率團抵台，前衛生署長楊志良投書，呼籲阿札爾在台辭職，以給美國總統川普壓力。加拿大約克大學副教授沈榮欽對此怒轟他在關鍵時刻扯後腿，旅美學者翁達瑞更圈出楊志良中英投書中的32個英文錯誤處，痛批是國中程度，對此楊志良則回應「英文不好是因為不是我的母語」。

前衛生署長楊志良9日以中英文在 Yahoo論壇投書「給美國衛生部長阿札爾的一封公開信」，開頭先指出美國有全世界最好的醫學院及公共衛生學院，強調他在美國密西根大學公共衛生學院取得公衛博士學位，接著指稱，美國擁有世界一流的傳染病管控機構及專家，疫情卻是全球最糟，呼籲阿札爾在台辭職，以給美國總統川普壓力。

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翁達瑞特別拿出他投書的英文部分，挑出了32個「明顯錯誤」，呼籲「楊志良要不要說明一下，英文還停留在國中程度的你，如何取得美國名校的博士學位？如果你的英文程度就是如此，你其他的專業能力經得起檢驗嗎？」

翁達瑞痛批，「藍營多得是這種騙吃騙喝的所謂學者。年輕時千方百計到美國拿個博士，回台灣後就靠這個學位榮華富貴一輩子」，並重砲指出，若自己是楊志良，會羞愧到無地自容。

綜合媒體報導，楊志良對於翁達瑞的指責，回應表示自己寫的英文不好沒關係，大家都看懂了，「語文最重要的不是大家都看懂了嗎？」

楊志良解釋，自己英文不好是因為「那不是我的母語」，若真要怪還得怪Yahoo論壇，「他們沒幫我好好修一修」。他說這篇文章是Yahoo論壇邀稿，面對網路上大家不同說法，歡迎透過網路表達不同意見。

旅美學者翁達瑞圈出楊志良中英投書中的32個英文錯誤處。（圖取自翁達瑞臉書）

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