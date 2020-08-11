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    學民女神遭逮》港府逮捕社運領袖 黎智英、周庭恐被送中？

    港府大動作逮捕社運領袖，「學民女神」周庭恐被送中？（歐新社）

    港府大動作逮捕社運領袖，「學民女神」周庭恐被送中？（歐新社）

    2020-08-11 13:53:02

    〔影音新聞／綜合報導〕香港政府在8月10日晚間逮捕有「學民女神」之稱的周庭，早在這次被逮捕前，周庭就曾在臉書發文，表示自己受到多名戴口罩的可疑男子「監視」，不只採取輪班制「由早到晚」，甚至不斷用手機拍攝她的住所。針對周庭被逮，香港眾志創黨主席羅冠聰痛心直言「沒有什麼可以明言我的憤怒和感傷。」

    羅冠聰po出周庭被逮的照片表示，在披著「政治明星」、「社運人士」的外衣下，他們都有著與普通少年一樣的追求，最後更留下一句「我們都在各自的戰場中奮鬥」，顯示香港民眾抗爭的決心不滅。

    港府一連逮捕多位重要社運領袖，先是在8月10號以「涉嫌勾結外國勢力」為名，大動作逮捕壹傳媒創辦人黎智英，以及多名壹傳媒高層，並且大規模搜索香港蘋果日報總部，引發國際社會一片嘩然。

    美國副總統彭斯就在推特發文寫下，「黎智英被捕，是對全球熱愛自由的人的嚴重冒犯與侮辱。」，美國國務卿龐皮歐也相當關切此事，他讚賞黎智英是一名愛國人士，並且擔心2019年的香港區議會選舉，可能會成為香港人最後一次民主選舉。

    而在這一切的行為背後，更受到外界關注的是8月11號將結束的中國人大常委會，會議上將討論香港立法會延後選舉一年，這段「真空期」，現任立法會議員能否全體順利「過渡」？因為現任立法會議員裡有四人在先前被取消參選人資格，這四人能否順利留任，是外界關注的焦點。

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