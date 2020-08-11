為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港警昨突搜壹傳媒總部 港《蘋果》總編：有新聞素材被搜走

    香港警方昨日大動作突襲香港壹傳媒總部，還被拍攝到翻閱記者辦公桌上的資料。（路透）

    香港警方昨日大動作突襲香港壹傳媒總部，還被拍攝到翻閱記者辦公桌上的資料。（路透）

    2020-08-11 14:04:55

    〔即時新聞／綜合報導〕港警昨日（10）大動作搜查香港壹傳媒總部，引起媒體各界撻伐，儘管港警宣稱有持搜索令，且並沒有帶走或翻看新聞素材，但香港《蘋果日報》總編輯羅偉光指出，警方在搜索期間封鎖新聞部門，還有員警翻看編採部的資料，認為有新聞素材被警方帶走，認為港警濫權，香港《蘋果》將和律師研議下一步動作，將申請司法覆核及禁制令。

    羅偉光在接受《香港商業電台》訪問時表示，港警昨日突襲壹傳媒大樓搜查，他要求警方要等到律師到場，了解搜索令的內容再行動，警方未理會，有員警還進入編採部門翻查員工辦公桌上的資料，他認為，港警此一作法已濫權。

    羅偉光也指出，除了被逮捕人士的辦公室，警方不應該碰觸同樓層其他物品，但警方行動期間卻封鎖2樓港聞部門、財經組、動新聞編輯部門、政治組和總編辦公室等，直批警方作法不合理。

    羅偉光認為，現在已有部分新聞素材被警方帶走，包含蘋果基金資料，涉及到報導人物和財務資料等，現在正整理相關清單，並與律師討論下一步行動，包括司法覆核和就新聞材料被取走申請禁制令。

    香港壹傳媒工會發言人林偉聰也質疑，港警違反法庭搜索令，到記者座位翻閱編採材料，連遵守基本規矩都做不到，也沒有現場秀出搜索令和告知搜查範圍。他指出，港警昨日動用大規模警力，不合符比例原則，港警只想起到威嚇及震懾作用，令報社員工感到憤怒。

    林偉聰也指出，香港國安法生效後，香港《蘋果》員工已有「警方終有一天會上門搜查」的心理準備，早前已加強保護消息來源，但報社每天都要營運，不可能所有資料都不放在公司內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黎智英被捕 支持者爆買香港《蘋果》 一度「斷紙」再加印
    2020-08-11 11:48

    黎智英被捕 支持者爆買香港《蘋果》 一度「斷紙」再加印
    黎智英被捕 香港蘋果：無畏無懼一定撐下去
    2020-08-10 22:11

    黎智英被捕 香港蘋果：無畏無懼一定撐下去
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    2020-08-10 17:52

    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由
    2020-08-10 15:41

    港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    被問壹傳媒未來 黎智英苦笑：走一步算一步，無法擔心太多
    2020-08-10 15:07

    被問壹傳媒未來 黎智英苦笑：走一步算一步，無法擔心太多
    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    2020-08-10 12:02

    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    國際今日熱門
    2020-08-10 15:00

    解放軍8月東沙奪島演習瘋傳 中專家改口：不能上當

    2020-08-10 15:07

    被問壹傳媒未來 黎智英苦笑：走一步算一步，無法擔心太多

    2020-08-10 15:41

    港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由

    2020-08-10 15:36

    武漢肺炎》澳洲維州增322例確診 19例死亡數創單日新高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播