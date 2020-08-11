港警昨突搜壹傳媒總部 港《蘋果》總編：有新聞素材被搜走

香港警方昨日大動作突襲香港壹傳媒總部，還被拍攝到翻閱記者辦公桌上的資料。（路透）

2020-08-11 14:04:55

〔即時新聞／綜合報導〕港警昨日（10）大動作搜查香港壹傳媒總部，引起媒體各界撻伐，儘管港警宣稱有持搜索令，且並沒有帶走或翻看新聞素材，但香港《蘋果日報》總編輯羅偉光指出，警方在搜索期間封鎖新聞部門，還有員警翻看編採部的資料，認為有新聞素材被警方帶走，認為港警濫權，香港《蘋果》將和律師研議下一步動作，將申請司法覆核及禁制令。

羅偉光在接受《香港商業電台》訪問時表示，港警昨日突襲壹傳媒大樓搜查，他要求警方要等到律師到場，了解搜索令的內容再行動，警方未理會，有員警還進入編採部門翻查員工辦公桌上的資料，他認為，港警此一作法已濫權。

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羅偉光也指出，除了被逮捕人士的辦公室，警方不應該碰觸同樓層其他物品，但警方行動期間卻封鎖2樓港聞部門、財經組、動新聞編輯部門、政治組和總編辦公室等，直批警方作法不合理。

羅偉光認為，現在已有部分新聞素材被警方帶走，包含蘋果基金資料，涉及到報導人物和財務資料等，現在正整理相關清單，並與律師討論下一步行動，包括司法覆核和就新聞材料被取走申請禁制令。

香港壹傳媒工會發言人林偉聰也質疑，港警違反法庭搜索令，到記者座位翻閱編採材料，連遵守基本規矩都做不到，也沒有現場秀出搜索令和告知搜查範圍。他指出，港警昨日動用大規模警力，不合符比例原則，港警只想起到威嚇及震懾作用，令報社員工感到憤怒。

林偉聰也指出，香港國安法生效後，香港《蘋果》員工已有「警方終有一天會上門搜查」的心理準備，早前已加強保護消息來源，但報社每天都要營運，不可能所有資料都不放在公司內。

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