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    台海軍情》劍指台灣？港媒曝共軍罕見演練夜間搶灘、巷戰

    解放軍近日實施夜間搶灘及巷戰演習，港媒分析是針對台灣而來。示意圖。（路透）

    解放軍近日實施夜間搶灘及巷戰演習，港媒分析是針對台灣而來。示意圖。（路透）

    2020-08-11 09:58:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來動作頻頻，最近又在海南島西部海域進行軍演，罕見的是，演習項目是夜間登島搶灘作戰及城市道路巷戰，港媒分析，此舉無疑是模擬登陸台灣本島。

    《香港01》報導，此次演習應是解放軍7月25日至8月2日南海北部軍演的一部分，是轟-6G、轟-6J轟炸機都有參與的高強度演習，符合搶灘須配合空優才能發揮效能的作戰原則。

    報導稱此次的海南島軍演有二個不尋常之處，一是共軍較少演練夜間登島搶攤作戰，但也因此時是敵方注意力相對渙散之際，凌晨發起的作戰行動屢見不鮮；二是攻占攤頭後，共軍部隊直接展開城市巷戰。

    報導另指出，從搶灘到城市戰一氣呵成，顯然是以登陸台灣本島為假想。此外，近來傳出解放軍在福建省廈門市防區內部署PCL-191型箱式火箭炮，最大射程超過350公里，能夠覆蓋台灣西部灘頭。

    中共若想以武力統一台灣，必定要實施登陸作戰，解放軍正在建造的大型兩棲戰艦「075兩棲攻擊艦」疑似在日前首度進行海試，該艦可搭載20架各型直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，外界認為該艦的主要作戰目標就是登陸台灣。

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