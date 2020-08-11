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    首頁　>　國際

    黎智英被捕 蓬佩奧：證明香港自由已遭中共毀壞

    2020-08-11 00:45:02

    〔中央社〕香港傳媒大亨黎智英遭港警逮捕，是目前依「港區國安法」被逮捕最著名人士。美國國務卿蓬佩奧今天推文表示，黎智英遭捕讓他深感不安，此事更加證明中共已毀壞香港自由。

    香港警方於台北時間10日出動大批警力，以「港區國安法」中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀欺詐」等罪嫌，逮捕壹傳媒創辦人黎智英及多位壹傳媒高層，並進入壹傳媒大樓蒐證。

    香港蘋果日報隨即發表聲明，對港警行動表達「最強烈譴責」，並譴責港警企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過推特（Twitter）表示，報導指出黎智英被依香港的「嚴酷的」（draconian）國安法逮捕，他對此深感不安。

    蓬佩奧強調：「（此事）更加證明中共已毀壞香港自由，並侵蝕香港人民權利。」

    蓬佩奧9日才協同英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等其他「五眼聯盟」成員外交部長發布聯合聲明，對港府不公正取消立法會候選人資格，並依不成比例方式延後立法會選舉一事，表達深度關切。

    5國外交部長表示，港府此舉破壞了對香港穩定和繁榮至關重要的民主進程，他們呼籲港府恢復被取消資格候選人的參選資格，並儘快舉行選舉。（編輯：陳正健）

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