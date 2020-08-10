為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸》黎巴嫩政府又2部長走人 總理今天將提「內閣總辭」

    黎巴嫩衛生部長哈桑（右）透露，隨著部長越辭越多，總理迪亞布（左）有意提出內閣總辭，重新改組政府（路透）

    黎巴嫩衛生部長哈桑（右）透露，隨著部長越辭越多，總理迪亞布（左）有意提出內閣總辭，重新改組政府（路透）

    2020-08-10 23:16:45

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首府貝魯特的港區在8月4日發生大爆炸，造成超過150人死亡的災難級事故，將民眾對政府的不滿情緒推向高鋒，當地連日爆發大規模示威抗議，更一度攻進政府廳舍；目前已有多位政府部長級官員請辭，除了新聞部長薩瑪德（Manal Abdel Samad）和環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）相繼請辭，今天（8月10日）司法部長納伊姆（Marie-Claude Najm）也請辭，財政部長瓦茲尼（Ghazi Wazni）也將遞出辭呈，黎巴嫩政府瀕臨垮台，目前更傳出總理迪亞布（Hassan Diab）決定內閣總辭。

    綜合外媒報導，有消息人士透露，黎巴嫩本屆的內閣在今年1月才組閣，由受到伊朗撐腰的真主黨以及其盟友所支持，原本今天將召開內閣會議，「但已經有很多部長想辭職走人了」。

    雖然黎巴嫩總理迪亞布在8月8日曾表示要求國會提前改選，但人民普遍認為若是國家不進行大改革，「怎麼換都是同批人」；黎巴嫩衛生部長哈桑（Hamad Hassan）更透露，隨著部長越辭越多，迪亞布有意提出內閣總辭，重新改組政府。

    根據黎巴嫩法律規定，若內閣20名部長中辭職7人，就必須重新改組內閣，目前已至少有4名部長辭職走人；哈桑表示，迪亞布在今天舉行完內閣會議後，便會向黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）提出內閣總辭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黎巴嫩緝凶 4天揪大爆炸禍首
    2020-08-07 05:30

    黎巴嫩緝凶 4天揪大爆炸禍首
    黎巴嫩海關6度要求轉運硝酸銨 已讀不回釀悲劇
    2020-08-05 19:58

    黎巴嫩海關6度要求轉運硝酸銨 已讀不回釀悲劇
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    貝魯特大爆炸》不單純？前CIA特工：現場恐有軍用爆炸物
    2020-08-05 17:17

    貝魯特大爆炸》不單純？前CIA特工：現場恐有軍用爆炸物
    黎巴嫩經濟危機嚴重 示威者要求提前改選、成立新政府
    2020-06-14 17:04

    黎巴嫩經濟危機嚴重 示威者要求提前改選、成立新政府
    國際今日熱門
    2020-08-09 23:57

    巴基斯坦連三日大雨洪災 全國至少50人喪生

    2020-08-10 00:36

    多名可疑男子輪班監看住處！ 周庭：白色恐怖無處不在

    2020-08-10 00:48

    日本高科技輔具！「五體不滿足」乙武洋匡站起來了 影片

    2020-08-10 06:44

    軍情動態》迎戰中國！美陸軍參謀長：將成立全方位聯合作戰部隊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播