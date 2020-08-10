貝魯特大爆炸》黎巴嫩政府又2部長走人 總理今天將提「內閣總辭」

黎巴嫩衛生部長哈桑（右）透露，隨著部長越辭越多，總理迪亞布（左）有意提出內閣總辭，重新改組政府（路透）

2020-08-10 23:16:45

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首府貝魯特的港區在8月4日發生大爆炸，造成超過150人死亡的災難級事故，將民眾對政府的不滿情緒推向高鋒，當地連日爆發大規模示威抗議，更一度攻進政府廳舍；目前已有多位政府部長級官員請辭，除了新聞部長薩瑪德（Manal Abdel Samad）和環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）相繼請辭，今天（8月10日）司法部長納伊姆（Marie-Claude Najm）也請辭，財政部長瓦茲尼（Ghazi Wazni）也將遞出辭呈，黎巴嫩政府瀕臨垮台，目前更傳出總理迪亞布（Hassan Diab）決定內閣總辭。

綜合外媒報導，有消息人士透露，黎巴嫩本屆的內閣在今年1月才組閣，由受到伊朗撐腰的真主黨以及其盟友所支持，原本今天將召開內閣會議，「但已經有很多部長想辭職走人了」。

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雖然黎巴嫩總理迪亞布在8月8日曾表示要求國會提前改選，但人民普遍認為若是國家不進行大改革，「怎麼換都是同批人」；黎巴嫩衛生部長哈桑（Hamad Hassan）更透露，隨著部長越辭越多，迪亞布有意提出內閣總辭，重新改組政府。

根據黎巴嫩法律規定，若內閣20名部長中辭職7人，就必須重新改組內閣，目前已至少有4名部長辭職走人；哈桑表示，迪亞布在今天舉行完內閣會議後，便會向黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）提出內閣總辭。

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