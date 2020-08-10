追稅猛、不爽川普 2020上半年5816美國人放棄國籍

一項研究報告顯示，在今年上半年，已有5816名美國人放棄美國國籍。（路透）

2020-08-10 21:27:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）發布一份新研究報告，顯示在今年上半年，已有5816名美國人放棄美國國籍，明顯偏多。事務所分析，主因包括美國政府追稅太積極及不滿國內政治氛圍。

綜合外媒報導，班布里奇會計師事務所指出，2019全年共有2072名美國人放棄美國國籍，但在今年1月至6月，卻已有多達5816名美國人放棄國籍。

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報導指出，事務所審查美國政府每3個月發表的公開數據，其中列有所有放棄國籍的美國人姓名。

事務所合夥人班布瑞奇（Alistair Bambridge）表示，放棄國籍的人主要都是早已離開美國的人，這些人對美國目前的政治局勢，以及川普政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的處理方式，都感到相當不滿。

班布瑞奇分析，除了政治氛圍外，稅收也是美國人放棄國籍的主要原因，因為居住在海外的美國人，每年仍需依法繳稅，並呈報其國外銀行帳戶、投資狀況和退休金，不少人認為程序太繁複，這些人寧願放棄美國國籍。

班布瑞奇也推測，隨著11月的美國總統大選開始倒數，若屆時由川普繼續連任，極有可能會出現另一群放棄美國國籍的人。

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