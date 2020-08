武漢肺炎》美國兒少病例不斷攀升 半個月逾9.7萬人染疫

美國數據統計,7月的後兩週總計超過9萬7000名兒童確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),兒童病例數相較前幾個月大幅提升。(美聯社)

2020-08-10 21:30:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國兒科學會和兒童醫院協會統計,7月的後兩週總計超過9萬7000名兒童確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),兒童病例數相較前幾個月大幅提升。

綜合外媒報導,根據美國兒科學會和兒童醫院協會(American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association)的數據,7月後兩週,有9萬7000多名美國兒童的武漢肺炎檢測呈陽性,佔3月以來全美確診兒童總數的四分之一。報告引用49個州的數據,其中大多數州將兒童定義為19歲以下。

自美國疫情爆發截至7月30日,兒童確診數為33萬8982例,這僅佔全美總確診病例數的8.8%;數據顯示,截至4月14日,兒童僅佔全美國病例的2%。

根據報告,在美國南部和西部各州,每10例確診病例中就有7例是兒童,東北各州的兒童病例增長較少。7月30日亞利桑那州統計,每10萬病例中有1000多例是兒童;路易斯安那州、南卡羅來納州和田納西州,每10萬病例中有超過800例是兒童。

