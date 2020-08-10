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    武漢肺炎》美國兒少病例不斷攀升 半個月逾9.7萬人染疫

    美國數據統計，7月的後兩週總計超過9萬7000名兒童確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），兒童病例數相較前幾個月大幅提升。（美聯社）

    美國數據統計，7月的後兩週總計超過9萬7000名兒童確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），兒童病例數相較前幾個月大幅提升。（美聯社）

    2020-08-10 21:30:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國兒科學會和兒童醫院協會統計，7月的後兩週總計超過9萬7000名兒童確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），兒童病例數相較前幾個月大幅提升。

    綜合外媒報導，根據美國兒科學會和兒童醫院協會（American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association）的數據，7月後兩週，有9萬7000多名美國兒童的武漢肺炎檢測呈陽性，佔3月以來全美確診兒童總數的四分之一。報告引用49個州的數據，其中大多數州將兒童定義為19歲以下。

    自美國疫情爆發截至7月30日，兒童確診數為33萬8982例，這僅佔全美總確診病例數的8.8％；數據顯示，截至4月14日，兒童僅佔全美國病例的2％。

    根據報告，在美國南部和西部各州，每10例確診病例中就有7例是兒童，東北各州的兒童病例增長較少。7月30日亞利桑那州統計，每10萬病例中有1000多例是兒童；路易斯安那州、南卡羅來納州和田納西州，每10萬病例中有超過800例是兒童。

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