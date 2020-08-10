趙立堅宣布制裁名單 這3人第2度被中國「空氣制裁」

盧比歐（左）、克魯茲（中）、史密斯（右）第2度被中方制裁。（法新社、美聯社）

2020-08-10 19:40:36

〔即時新聞／綜合報導〕為回應美國財政部7日制裁中共11名官員，中國今（10日）宣布制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士，名單上有共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith），這也是3人繼7月13日以來，第2度被中方制裁，但中方具體制裁措施依舊不明，因此被譏笑為「空氣制裁」。

美國政府7月針對新疆人權問題制裁4名中國官員，中方當時為反制，宣布制裁德州共和黨籍參議員克魯茲、佛州共和黨籍參議員盧比歐、紐澤西州共和黨籍眾議員史密斯、美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會等機構，但具體制裁措施不明。

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中國今為回應美國財政部7日制裁中共11名官員，宣布制裁佛州共和黨籍參議員盧比歐、德州共和黨籍參議員克魯茲、密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）、阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）、賓州參議員圖米（Patrick Toomey），以及眾議員史密斯（Chris Smith）。

此外，此次受中方制裁的對象還有美國國家民主基金會（NED）主席格什曼（Carl Gershman）、美國全國民主國際事務協會總裁米德偉（Derek Mitchell）、美國國際共和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）、人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅斯（Kenneth Roth）、自由之家總裁邁克爾·阿布拉莫瓦茨（Mike Abramowitz），但具體制裁措施仍舊不明。

對照中國前後兩次的制裁名單，可發現盧比歐、克魯茲、史密斯3人是第2度受到制裁，但由於中方始終沒宣布具體制裁措施，此類「制裁」被網友譏笑「根本沒用」，也有網友認為，「我相信還會被第3次、第4次制裁」、「空氣制裁聽起來蠻恐怖的，是傳染武漢肺炎給他們嗎？」

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