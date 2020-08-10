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    漫畫原作者涉猥褻國中女被捕！ 日本Jump週刊秒宣布終止連載

    《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》原作者松木達哉涉嫌猥褻，JUMP編輯部宣布終止連載。（擷取自《週刊少年JUMP》官網）

    《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》原作者松木達哉涉嫌猥褻，JUMP編輯部宣布終止連載。（擷取自《週刊少年JUMP》官網）

    2020-08-10 17:04:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫週刊《週刊少年JUMP》連載作品《act-age 新世代演員》的原作者松木達哉因涉嫌猥褻多名國中女遭到逮捕，《週刊少年JUMP》快刀斬亂麻，今（10日）宣布該漫畫停止連載，連單行本第13卷也將停止販售。

    綜合日媒報導，《act-age 新世代演員》原作者松木達哉於6月18日晚間8點在東京中野路上，騎腳踏車接近女國中生，觸摸對方身體後逃逸，隨後在事發地約2公里處，又發生類似的女國中生遭猥褻事件，警調閱監視器後，追查松木達哉到案，松木達哉也承認犯行。

    消息一出震驚網路論壇，網友紛紛猜測《act-age 新世代演員》恐面臨「腰斬」狀況（作品突然完結之意），該連載原作為松木達哉，漫畫則由宇佐崎代操刀，《週刊少年JUMP》編輯部8日發布聲明，表示他們對此高度重視，確認事實後，將採取適當措施。

    今（10日）《週刊少年JUMP》編輯部宣布，與作畫的宇佐崎討論後，《act-age 新世代演員》將在第36．37期合併號後終止連載，單行本第13卷也將停止販售，坦言「對於擁有許多粉絲的作品以這樣的形式結束感到遺憾，但考量到事件的內容以及週刊的社會責任而做出這樣的決定」，會支持宇佐崎創作新的漫畫。

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