香港《蘋果》被抄家 黃之鋒籲「就算明天只印白紙 也要買到斷貨」

香港壹傳媒集團總部10日一早被警方強行進入搜查。（彭博）

2020-08-10 15:55:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警方10日以涉嫌違反「港版國安法」為由，大肆拘捕香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層，並進入集團總部搜查。前「香港眾志」秘書長黃之鋒隨後在「臉書」發文，呼籲民眾以實際行動力挺香港《蘋果日報》，指就算《蘋果》翌日只印一疊白紙，也要去買到斷貨。

黃之鋒以南韓光州民主化運動及台灣白色恐怖時期，形容香港此刻狀況，並指中共及港府在美國制裁11名中港官員後逮捕黎智英，明顯是想達到「殺雞儆猴」的效果。不過，《蘋果日報》被大規模「抄家」、海外媒體無法進入採訪等情況，外界始料未及，「黑警」種種破壞新聞自由的行徑，勢必觸動國際神經。

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他坦言，自己目前仍持續被跟蹤，接下來更是禍福難料，被國安部門拘捕可能只是時間問題。

更重要的是，黃之鋒呼籲港人此時應立即訂閱《蘋果日報》，並前往黎智英次子黎耀恩經營的茶餐廳「四季常餐」用餐，且「就算明天《蘋果》只印一疊白紙，我們都要去買明天的報紙，令《蘋果》賣斷市（斷貨）。」

另外，香港《立場新聞》報導，香港《蘋果》副社長陳沛敏在社群平台強調，《蘋果日報》編採工作不會中斷，將繼續發佈新聞，明天的報紙也會如常出版。

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