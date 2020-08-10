軍情動態》南韓今公布5年國防規劃 打造3萬噸輕航艦丶加強飛彈攔截

南韓國防部在今天（8月10日）公布「2021-2025年國防中期規劃」，國防重點將加強對北韓的情報偵蒐能力與飛彈的監測與攔截能力。圖為北韓在2017年試射中程飛彈。（美聯社）

2020-08-10 16:20:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部在今天（8月10日）公布「2021-2025年國防中期規劃」，國防重點將加強對北韓的情報偵蒐能力與飛彈的監測與攔截能力，並計畫建造3萬噸級的輕型航艦、新一代4000噸級潛艦，預計未來5年將投入高達300.7兆韓幣（約7.4兆新台幣）來執行規劃。

根據《韓聯社》 報導，南韓國軍計畫建立能涵蓋防空識別區（KADIZ）在內的韓半島全境，進行全天候監控的空中訊號收集系統，搭配南韓空軍的RC-800「白頭」電子偵察機提高情報的偵察能力，並在2025年投入使用軍事衛星以及自產的中高度無人偵察機，同時開始研發微型偵察衛星。

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南韓國防部也計劃大幅度提升飛彈作戰能力，進一步加強飛彈探測及攔截系統，具體規劃包括，「部署彈道飛彈預警雷達、神盾驅逐艦雷達，以及PAC-3型『愛國者』飛彈和『鐵鷹-II』改良版彈道飛彈」，提升飛彈攔截能力以應對朝鮮的遠端火箭砲威脅。

針對海軍，南還國防部計畫興建可搭載F-35B戰機的3萬噸輕型航艦，規劃在今年下半年完成概念設計、明年初開始進行基本設計，爭取在2030年初服役，另外5年計畫中也包含4000頓級潛艦的建造方案；南韓國防部指出，屆時這艘3萬噸級的航艦、新一代潛艦與軍事衛星將共同構成和為南韓安全的核心軍事力量。

此外，南韓國防部也計畫研發小型偵察機器人、無人偵察車、微型無人機等尖端軍事武器，建構「人機結合」的作戰體系，以適應兵力縮減等軍事大環境的變化。

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