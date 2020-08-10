港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由

港警今日上午突襲香港壹傳媒總部大樓搜索。（歐新社）

2020-08-10 15:41:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒數名高層今日被港警以違反香港國安法逮捕，香港壹傳媒總部也被大批警力突襲、搜索，儘管警方聲稱他們有搜索令，但仍有港媒拍攝到警方翻閱員工桌上文件。對此，香港壹傳媒工會也發表聲明，譴責港警威嚇媒體，嚴重侵犯新聞自由。

香港壹傳媒工會今日透過臉書表示，大批警力進入總部大樓之後，部分員警未出示搜查令，就擅自翻閱記者辦公桌上的文件和新聞資料，即便記者要求立刻停止，但員警將其當作耳邊風。

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聲明指出，警方搜查令搜索範圍不包含任何編採集新聞材料，在此強力譴責港警擅自翻閱新聞資料，破壞媒體對資料來源保密原則，嚴重侵害新聞自由。工會也指出，辦公室門口都有標明部門，員警絕對知道搜查範圍屬於編採部門，一定知道翻閱的文件屬於新聞資料，員警卻還是翻閱，實屬濫權行為。

此外，工會也表示，警方在搜查期間，一度要求位在大樓內的記者停止拍攝，並不斷擴散封鎖線，阻撓記者正常工作，他們強烈譴責警方作法，並指出報社被搜查涉及重大公共利益，記者在場採訪理所當然，阻撓新聞機構運作更是嚴重侵害新聞自由。

工會更批評，港警動用大批警力搜索報社，阻礙媒體機構正常運作，其真正目的是要滋擾、威嚇媒體，壹傳媒上下新聞工作者會持續謹守崗位到最後一刻。

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