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    港警大規模搜壹傳媒總部 《立場》等多家港媒採訪被拒

    今日上午10時約有200名警察進入香港壹傳媒大樓搜索。（法新社）

    今日上午10時約有200名警察進入香港壹傳媒大樓搜索。（法新社）

    2020-08-10 12:46:54

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英及其子、壹傳媒高層等人今晨被以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕，香港壹傳媒總部大樓在上午也被大批警力進入搜索，然而在香港國安處高級警司李桂華從大樓出來，接受媒體採訪時，《立場新聞》、《香港電台》等網路媒體欲採訪均被拒，港警並稱僅容許「香港本地、規模較大」、「不阻礙警方行動」媒體接近壹傳媒大樓。

    綜合港媒報導，在港警進入位於將軍澳的香港壹傳媒總部之後，香港國安處高級警司李桂華在大樓外接受媒體採訪，聲稱搜查順利，並表示有些單位不能搜索，警方就不會搜。

    不過《立場新聞》《香港獨立新聞網》報導，在李桂華從大樓出來接受媒體採訪時，香港警察公共關係科也在一旁審查現場媒體，並指出僅容許「香港本地、規模較大」、「不會阻礙警方行動」及「不威脅警員安全」的媒體接近壹傳媒大樓，採訪李桂華。

    《香港獨立新聞網》指出，和《立場》記者要前往壹傳媒正門採訪時，遭到警方拒絕，並稱原因是位置有限；《立場新聞》則指出，多家網路媒體及外媒，包含《香港電台》、《立場新聞》、《香港獨立新聞網》、《法新社》、《路透》、《美聯社》等記者均被警方拒絕在外，無法採訪，而《TVB》、《商台》、《有線電視》、《NOW》、《香港01》、《東方日報》則可入內。

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