解放軍8月東沙奪島演習瘋傳 中專家改口：不能上當

傳解放軍訂於8月在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島，引發外界關注，現中國專家則稱是媒體炒作，解放軍不能上當。（資料照）

2020-08-10 15:00:03

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》5月曾披露，中國解放軍訂於8月在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島，後又稱香港親中雜誌《紫荊》上有中國軍方證實，引發外界關注，現中國專家則稱是媒體炒作，解放軍不能上當，有新聞評論粉專稱：「奪取東沙演習，已經是沒有的事。」

日本《共同社》日前報導，中國人民解放軍國防大學教授李大光，在香港親中雜誌《紫荊》上表示，解放軍8月將在南海進行以奪取東沙島為目標的大規模登陸演習，不過，並未透露具體的時間或地點，報導稱是「中國軍方首度證實」相關演習。

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不過李大光在接受中國官媒《環球時報》訪問時卻改口回應，稱「解放軍擬8月模擬演練奪取東沙島」一事，是他在《共同社》上看到的消息，還說他在《紫荊》寫的文章，絕對不是台灣媒炒作的「中國軍方首度證實」。

對此，甫成立月餘、追蹤人數700多人的臉書粉絲專頁「說中國」表示，解放軍南海演習從「事情一開始，是中國威脅台灣，現在變成台灣設計中國」，粉專強調《共同社》不會無得放矢，必然有北京可信消息來源的放話者，聲稱目的在警告台灣，中國不是紙老虎。

「說中國」稱，不過在台灣親共、恐共媒體的炒作下，演習反而變成解放軍要在8月間「奪取」東沙島然後台灣這方的消息逐漸降低，換中方的頻頻警告: 我們絕不能上當，最後表示「奪取東沙演習，已經是沒有的事」，還批「中國、台灣親共媚共恐共者，一群神經病。」

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