黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓

今日上午10時約有200名警察進入香港壹傳媒大樓搜索。（美聯社）

2020-08-10 12:02:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英等人今晨被以違反香港國安法「勾結境外勢力」被警方突襲逮捕，位在將軍澳的香港壹傳媒總部在上午10時也被大批警力搜索，警方稱有持法庭手令（搜索票）合法入內，但香港《蘋果日報》和壹傳媒執行董事張劍虹的律師則駁斥警方說法。此外，黎智英也在上午11時左右，被警方押回壹傳媒大樓辦公室。

綜合港媒報導，黎智英在上午7時被警方逮捕，據傳還有黎智英次子黎耀恩、大兒子黎見恩，及多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權在內。香港壹傳媒總部大樓在上午10時則有近200名警力進入搜索。

請繼續往下閱讀...

黎智英則在上午11時被警方帶回壹傳媒總部二樓辦公室，他雙手被上銬，途中黎智英要求前往洗手間，還有近50名警力在洗手間外戒備。

香港警方則在臉書上稱，有持法庭手令（搜索票）進入「將軍澳一座大廈」偵查危害國家安全罪刑。

針對香港警方聲稱有持搜索票搜索一事，香港《蘋果日報》報導，指港警進入大樓時並沒有出示搜索票，從一到三樓逐房間搜查，並要求每名員工出示員工證件；張劍虹律師則指出，警方的確有出示搜索票，但搜索範圍不包含壹傳媒大樓。

此外，港媒也報導，在200名警力進入壹傳媒大樓之後，有警員搜查員工人事資料，還不斷翻看桌上的文件，香港《蘋果日報》總編輯羅偉光向警方要求出示「搜查令」，否則不得翻看員工文件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法