軍情動態》新加坡國慶日閱兵 豹2戰車丶F15戰機編隊秀肌肉

2020-08-10 10:45:23

〔即時新聞／綜合報導〕昨日是新加坡國慶日，然而受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，整體國慶遊行及閱兵規模雖然略有縮減，但新加坡三軍仍在防疫準則下進行閱兵，以戰機衝場、地面車輛遊行與水面艦艇分列式等方式慶祝國慶。

綜合《海峽時報》報導，新加坡總理李顯龍昨發表國慶演說時表示，隨著武漢肺炎確診者突破5萬5000人，「危機尚未結束」，加上企業倒閉、裁員和失業等狀況都可能在未來幾個月內上升，但新加坡將會度過當前危機，正如同以前曾經歷過的困難，新加坡人民將從共同的磨難中團結一致。

新加坡陸軍與警察在5條遊行路線中，分別展示至少22種、共66輛各式機動車輛，包括新加坡陸軍豹二SG主力戰車、新加坡國產「獵人」步兵戰鬥車等主要戰甲車輛。新加坡空軍6架F-15SG組成的編隊，則以三角隊形進入新加坡市區上空，特別通過8家醫院向防疫人員致敬，另外還派遣由2架CH-47直升機及4架AH-64D直升機組成的編隊，由CH-47直升機吊掛巨幅新加坡國旗慶賀新加坡國慶。

新加坡「紅獅」跳傘小組也進行高空跳傘表演，秀出以新加坡國旗色為主的紅白相間降落傘，並在身後掛著大幅國旗隨風飄揚。新加坡海軍則是自昨日11時起，派遣13艘各式艦艇，從濱海灣碼頭出發，以水面分列式象徵新加坡團結一致。

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