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    首頁　>　國際

    黎巴嫩大爆炸引發民眾怒火 又有部長請辭累計2人

    2020-08-10 05:19:01

    〔中央社〕黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，超過150人喪命。這起事件引爆民眾對統治階層的怒火，新聞部長薩瑪德已在稍早請辭，成為首位下台政府官員，如今環境部長卡塔爾也宣布辭職。

    法新社報導，薩瑪德（Manal Abdel Samad）今天稍早辭去新聞部長職務後，環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）也透過聲明宣布：「鑒於這場巨大災難…我已決定提出辭呈離開政府。」

    黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港區4日發生火災，引燃存放在倉庫的大量硝酸銨，造成威力強大爆炸，當局已確認至少158人死亡、約6000人受傷，爆炸也讓首都約有30萬人無家可歸。

    世界各國領導人今天稍早舉行募集國際捐獻的視訊會議，會議主持方法國當局指出，各國承諾向黎巴嫩提供超過2億5000萬歐元的援助，這筆緊急援助資金會「直接」給予貝魯特大爆炸的受災民眾。

    路透社報導，貝魯特大爆炸使當地民眾連續兩天發起反政府示威，部分示威者今天來到國會附近抗議，警方發射催淚瓦斯試圖驅離丟擲石塊的抗議人士。

    電視台畫面顯示，部分示威者試圖闖入警方的封鎖區域，同時國會廣場一個入口處起火。還有抗議人士闖進交通部門的辦公室。

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