武漢肺炎》全球累計確診逼近2000萬 病逝近73萬人

在武漢肺炎疫情陰影籠罩下，日本長崎市天主教信眾在浦上天主堂參加彌撒時都戴著口罩。（歐新社）

2020-08-09 21:23:49

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少72萬7288人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1967萬4290人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1166萬5200人目前被認為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增6045人死亡及27萬8509起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為美國（1329死）、巴西（905死）及印度（861死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬2425人病故、499萬8105人確診，至少164萬3118人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬477人喪生、301萬2412人染疫）、墨西哥（5萬2006人喪生、47萬5902人染疫）、英國（4萬6566人喪生、30萬9763人染疫）及印度（4萬3379人喪生、215萬3010人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（69人）、秘魯（63人）、西班牙（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4619例確診（昨天迄今新增23例確診），其中4634人死亡，7萬9168人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計21萬8345死、550萬5076例確診；歐洲累計21萬3091死、334萬67例確診；美國和加拿大累計17萬1438死、511萬7286例確診。

亞洲累計7萬1303死、341萬2962例確診；中東地區累計2萬9885死、123萬9138例確診；非洲累計2萬2898死、103萬6731例確診；大洋洲累計328死、2萬3031例確診。

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