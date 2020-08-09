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    阿富汗政府將釋放400名塔利班 和談本週開始

    阿富汗總統甘尼（見圖）出席支爾格大會（Loya Jirga）最後一日並發表談話。（法新社）

    阿富汗總統甘尼（見圖）出席支爾格大會（Loya Jirga）最後一日並發表談話。（法新社）

    2020-08-09 21:22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗的支爾格大會（Loya Jirga）在週日（9日）批准釋放400名塔利班囚犯，以求結束已長達19年的戰爭，並開始為和平談判鋪路。

    《路透》報導，上週，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）邀請了約3200名阿富汗地區領導人和政治家到首都喀布爾（Kabul）召開支爾格大會（Loya jirga

    ），與政府討論是否釋放塔利班囚犯的議題。

    支爾格大會今天（8月9日）發布一項決議，表示「為了消除障礙，為了和平進程的開始和流血事件的結束，支爾格大會批准釋放這400名塔利班囚犯」，隨後甘尼說：「今天我將簽署這400名囚犯的釋放令」；在這400名囚犯釋放後，阿富汗政府即兌現總共釋放5000名囚犯的承諾。有西方外交官表示，塔利班與阿富汗政府之間的對話將於本週在卡達首都多哈（Doha）開始。

    然而阿富汗政府即將釋放最後一批塔利班囚犯的舉動，引發了民眾和維權團體的憤怒，因即將釋放的這批囚犯被控在阿富汗境內進行血腥攻擊，質疑這次和平進程的道德問題；另外根據聯合國去年的一份報告稱，僅在2019年，在阿富汗的衝突中造成1萬多名平民喪生或受傷，而過去十年的傷亡總數超過10萬。

    在今年2月美國政府和塔利班的協議中，雙方允許美軍撤軍，並同意釋放塔利班囚犯，作為與阿富汗政府進行會談的條件，而在美國11月的總統大選前夕，川普決心履行他的競選諾言：結束美國最長的戰爭；美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在昨天（8月8日）的採訪中表示，美國在11月底，將縮編駐阿富汗美軍人數到少於5000人。

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