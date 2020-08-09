美衛生部長訪台 《金融時報》：象徵美對台「戰略轉移」

美國衛生部長阿札爾9日抵台，將晉見總統蔡英文。（美聯社資料照）

2020-08-09 16:09:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）將在9日晚間率團抵台，翌日將與蔡英文總統會晤，並展開一系列行程。英國《金融時報》9日指出，此次訪問象徵美國對台灣的「戰略轉移」（strategic shift），凸顯美台關係強化，但也相對為台灣帶來美中角力下的新風險。

據報導，阿札爾此行是美台1979年斷交後，美國政府最高層級內閣官員訪台。美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文（William Stanton）坦言，「我們應當主動突破尺度，因為這個尺度是我們自己劃定的，以前也曾突破過。但有一點美台雙方都必須擔心，即中國威脅一直都在。」

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文中指出，隨著美國政壇和社會輿論漸趨反中國，要求美國政府善待民主台灣的聲音愈發強烈。川普2017年上任以來，已簽署6項挺台法案，包括售台先進武器、鼓勵高層級官方訪問、協助台灣保住邦交國及擴大參與國際組織等。

與此同時，華府過去嚴守的對台外交方針也開始弱化。中國政府向來視此為敏感議題，對華府任何可能承認台灣的行徑深惡痛絕。美方不再遵從舊方針的例證之一，即國務院主管東亞和太平洋事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell），上月27日在國務院會晤台灣新任駐美代表蕭美琴。

然而，美國北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授、著名台灣問題專家任雪麗（Shelley Rigger）警告，雖然川普政府裡有人想與台灣改善關係，是因為相信台灣是美國價值觀的有力宣揚者，並且也是美國的好朋友，但也有人只是為了修理北京，展現美方不怕挑戰北京的態度。

分析家指出，美國已做出許多實質改變，但仍未將台灣的經濟利益考量在內，最明顯的例子就是美方並未嚴肅看待與台灣簽訂自由貿易協定（FTA），以幫助台灣化解因中國施壓而未能參與其他區域貿易協定的壓力。

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