不滿貝魯特大爆炸 抗議群眾占據黎巴嫩外交部

2020-08-09 02:59:01

〔中央社〕貝魯特4日發生致命大爆炸，造成數十萬人無家可歸也震撼全世界，部分憤怒抗議群眾今天闖入位於貝魯特的黎巴嫩外交部，宣告那裡是「革命總部」。

數千名抗議群集結在市中心，表達對政治人物的憤怒不滿，他們把夷平貝魯特港區和造成158人喪生的大爆炸，歸咎於政客的貪腐和無能。

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面臨群情激憤，黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）宣布，他將尋求提早舉行國會大選，指稱這是「擺脫國家結構性危機」的唯一途徑。

上街遊行的示威抗議民眾集結在市中心烈士廣場（Martyrs' Square），廣場上有一輛卡車起火燃燒。

安全部隊發射催淚瓦斯，驅散丟擲石塊的抗議民眾，他們試圖強行前往國會大廈。由退休黎巴嫩陸軍軍官率領的一群人闖入外交部，宣告那裡是「革命總部」。

退休軍官拉瑪（Sami Rammah）在外交部前台階上透過擴音器宣布：「我們正接管外交部，當作革命基地。」

拉瑪又說，「我們呼籲所有憤怒的黎巴嫩民眾，上街要求起訴一切貪腐者」，並敦促國際社會杯葛黎巴嫩政府。

黎巴嫩紅十字會表示，已在示威抗議現場把63人分別送往鄰近醫院救治，並就地治療另外175名傷者，但未交代傷者身分。

警方發言人表示，有一名員警今天在貝魯特市中心與抗議群眾爆發衝突期間喪生。

貝魯特港區4日發生火災，引燃存放在倉庫的大量硝酸銨，引發威力強大爆炸，夷平周邊社區，連遠至賽普勒斯（Cyprus）都能感受到爆炸的震撼。

黎巴嫩衛生部表示，目前已確認158人在大爆炸中罹難，另有至少6000人受傷以及21人仍下落不明。

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