美中防長通話 戰略學者：進行戰略溝通

美國國防部長艾斯培與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於本月6日通話，戰略學者翁明賢認為，美中兩國各自打「中國牌」與「美國牌」，因應內部緊張情勢，卻又不想牌局超越可控範圍，所以一面玩牌、一面溝通來相互對話瞭解。（本報合成）

2020-08-08 22:41:17

〔記者吳書緯／台北報導〕美國國防部長艾斯培與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於本月6日通話，雙方針對關切議題交換意見，但處在「各說各話」狀態；對此，戰略學者翁明賢認為，美中兩國各自打「中國牌」與「美國牌」，因應內部緊張情勢，卻又不想牌局超越可控範圍，所以一面玩牌、一面溝通來相互對話瞭解。

根據外媒報導，艾斯培對中國在台灣與南海「破壞穩定」的活動表達關切；而中國新華社則提到魏鳳和要求美方停止「錯誤言行」，避免採取導致局勢升溫的行動。

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民進黨立委羅致政今受訪表示，代表美中雙方立場堅定，在此情況下無共識，僅向對方表達「不同意」的立場，反而是在關係緊張時互相放話，但美中雙方對話不僅只有言語，也要行動展現，後續仍要觀察美中是否有具體行動來呈現各自立場。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢今天受訪指出，美國與中國都不希望在今年11月美國總統大選前有衝突發生，因為一旦發生，後續的控制對美國跟中國的政治效應都無法承受，所以戰略上，兩國都還是在釋放出訊息，表示雙方雖關係處在緊張狀態，但「戰略溝通」還是有其必要。

翁明賢表示，可以看到美國政府的戰略目標，就是如何透過對中國強硬，來強化對中政策，來提高總統川普的國內民意支持度，藉機凸顯民主黨總統參選人拜登對中國軟弱無力的態度，也可藉此對中國施加壓力，在美中貿易談判第二階段、科技戰制裁等，有更多籌碼。

反之，翁明賢說，中國需思考美國的戰略目標設定是長期還是短期，目前雙方還在戰略溝通瞭解，在此時武漢肺炎疫情還是延續的狀態，疫情下所造成內部問題還是各自所關切的焦點。

國防安全研究院學者蘇紫雲認為，兩國防長對話只是重啟戰略對話的例行性對話，有點像是熱線溝通；而美國從五月開始，對中國軍事崛起採取高強度預備的動作，呈現「戰略清晰」，表達不惜一戰的意志，傳達給北京清楚知道不要採取軍事冒險行動的訊息，並讓週邊國家傳遞美國會履行對盟國的安全承諾。

而針對中國官方本月6日突公告，將在本月11日至13日於舟山海域實彈射擊軍演，蘇紫雲分析，舟山軍演的性質較像是例行性軍演，雖然公布時機看起來是回應美國衛生部長阿札爾宣布將訪台等事件，但應只是發布時機緣故，恰好被中方拿來做為「大外宣」素材使用。

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