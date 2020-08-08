為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國擬禁「損害國旗」行為！中網爆反彈聲浪：文革再臨

    中國擬禁「損害國旗」行為，中網爆發強烈反彈聲浪。（美聯社）

    中國擬禁「損害國旗」行為，中網爆發強烈反彈聲浪。（美聯社）

    2020-08-08 16:22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國於今（8日）將「國旗法修正草案」和「國徽法修正草案」提請全國人大常委會會議審議，草案內容提到禁止倒掛五星旗、禁止隨意丟棄五星旗，甚至禁止在網路上肆意使用國旗圖案，引爆中網強烈反彈聲浪，紛紛批評，「有空先想想怎麼救救人民，別整天就想著怎麼控制人民」、「這明明是黨旗」。據悉，由於中國國旗法、國徽法均已列入基本法附件三，該草案若成功通過，香港也要配合實施。

    根據中媒《頭條新聞》報導，「國旗法修正草案」和「國徽法修正草案」於今（8日）提請全國人大常委會會議審議，根據「國旗法修正草案」，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告；不得倒掛或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗；不得在網路上以有損國旗尊嚴的方式使用國旗圖案；大型活動結束後，主辦方應妥善處置現場使用的各類國旗。另外，日常用品及陳設佈置也不得使用國徽和國徽圖案。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「要回到那個叫什麼時代來著了」、「文革時弄碎毛主席像，打成反革命的日子又來了！」、「歷史的倒退」、「活動用完的小旗旗咋辦了？以後是不是每家都得專設一個神龕，供國旗用」、「私人還是別碰國旗了最安全，條條框框太多，說不定幹了啥就違法了」、「建議不准買賣國旗！這完全是褻瀆國旗的行為！國旗是無價的！怎麼能用金錢衡量！」、「以後玩美國國旗吧，中國國旗不要碰了」。

    甚至還有人直接怒嗆，「搞得好像全國人都喜歡每天沒事就去想怎麼玩國旗一樣，然後呢？是不是以後還要立法見到國旗敬禮的犯法嗎？」、「要不要立法禁止說國旗二字？」、「有這些個時間，好好修改強姦，殺人，虐待，這些法律吧！」、「有空先想想怎麼救救人民，別整天就想著怎麼控制人民」、「這明明是黨旗」，嚇得其他人紛紛留言表示，「兄弟，一路走好，祝你好運」。

    絕大多數的網友都認為此舉太過誇張，與其弄這個不如修些實際的法。（圖擷取自微博）

    絕大多數的網友都認為此舉太過誇張，與其弄這個不如修些實際的法。（圖擷取自微博）

    許多人認為此舉是歷史倒退，重回文革批鬥時期。（圖擷取自微博）

    許多人認為此舉是歷史倒退，重回文革批鬥時期。（圖擷取自微博）

    有網友大膽批評，這分明是黨旗，其他人紛紛祝他一路走好。（圖擷取自微博）

    有網友大膽批評，這分明是黨旗，其他人紛紛祝他一路走好。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港男焚燒中共國旗被嫌「判太輕」 改判結果出爐
    2020-07-10 23:25

    港男焚燒中共國旗被嫌「判太輕」 改判結果出爐
    悚！台灣人南京拿國旗遭中警拘留 15點問答再曝驚人細節
    2019-10-17 23:19

    悚！台灣人南京拿國旗遭中警拘留 15點問答再曝驚人細節
    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數

    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數
    新加坡住宅外懸掛五星旗要法辦 最高可關半年
    2019-08-12 00:24

    新加坡住宅外懸掛五星旗要法辦 最高可關半年
    中國國旗被拆丟海裡 中聯辦氣噗噗：喪心病狂、嚴厲譴責
    2019-08-04 16:42

    中國國旗被拆丟海裡 中聯辦氣噗噗：喪心病狂、嚴厲譴責
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-07 18:30

    阿札爾訪台》不甩中國 台美高層交流將常態化 影片

    2020-08-07 17:08

    拉攏民心？金正恩罕見視察洪災 捐出自用儲糧

    2020-08-07 16:57

    韓國也捲入「植物戰」？種子藏網購衣服口袋...網友怕爆

    2020-08-07 16:58

    稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播