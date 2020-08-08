中國擬禁「損害國旗」行為！中網爆反彈聲浪：文革再臨

中國擬禁「損害國旗」行為，中網爆發強烈反彈聲浪。（美聯社）

2020-08-08 16:22:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國於今（8日）將「國旗法修正草案」和「國徽法修正草案」提請全國人大常委會會議審議，草案內容提到禁止倒掛五星旗、禁止隨意丟棄五星旗，甚至禁止在網路上肆意使用國旗圖案，引爆中網強烈反彈聲浪，紛紛批評，「有空先想想怎麼救救人民，別整天就想著怎麼控制人民」、「這明明是黨旗」。據悉，由於中國國旗法、國徽法均已列入基本法附件三，該草案若成功通過，香港也要配合實施。

根據中媒《頭條新聞》報導，「國旗法修正草案」和「國徽法修正草案」於今（8日）提請全國人大常委會會議審議，根據「國旗法修正草案」，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告；不得倒掛或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗；不得在網路上以有損國旗尊嚴的方式使用國旗圖案；大型活動結束後，主辦方應妥善處置現場使用的各類國旗。另外，日常用品及陳設佈置也不得使用國徽和國徽圖案。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「要回到那個叫什麼時代來著了」、「文革時弄碎毛主席像，打成反革命的日子又來了！」、「歷史的倒退」、「活動用完的小旗旗咋辦了？以後是不是每家都得專設一個神龕，供國旗用」、「私人還是別碰國旗了最安全，條條框框太多，說不定幹了啥就違法了」、「建議不准買賣國旗！這完全是褻瀆國旗的行為！國旗是無價的！怎麼能用金錢衡量！」、「以後玩美國國旗吧，中國國旗不要碰了」。

甚至還有人直接怒嗆，「搞得好像全國人都喜歡每天沒事就去想怎麼玩國旗一樣，然後呢？是不是以後還要立法見到國旗敬禮的犯法嗎？」、「要不要立法禁止說國旗二字？」、「有這些個時間，好好修改強姦，殺人，虐待，這些法律吧！」、「有空先想想怎麼救救人民，別整天就想著怎麼控制人民」、「這明明是黨旗」，嚇得其他人紛紛留言表示，「兄弟，一路走好，祝你好運」。

絕大多數的網友都認為此舉太過誇張，與其弄這個不如修些實際的法。（圖擷取自微博）

許多人認為此舉是歷史倒退，重回文革批鬥時期。（圖擷取自微博）

有網友大膽批評，這分明是黨旗，其他人紛紛祝他一路走好。（圖擷取自微博）

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