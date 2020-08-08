武漢肺炎》巴西基金會帶頭籌組疫苗工廠 盼明年初月產3千萬劑
〔即時新聞／綜合報導〕巴西萊曼基金會（Lemann Foundation）將領頭籌組巴西疫苗生產工廠，成立後將捐給巴西主要生物研究與研發實驗室，用以生產牛津大學（Oxford University）與英國藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，估明年初能月產3000萬劑。
據《路透》報導，巴西萊曼基金會7日發佈聲明指出，這座價值近1800萬美元（約為新台幣5.29億元）的疫苗生產工廠將會捐給巴西奧斯瓦爾多·克魯茲生物研究機構（Oswaldo Cruz Foundation），用以生產疫苗，預期明年初開始每月可生產近3000萬劑疫苗。
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《路透》指出，巴西武漢肺炎死亡數接近10萬人，是全球第2重災區，僅次於美國。目前巴西政府認為英國的疫苗是全球發展最穩定的。牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康公司合作研發的疫苗，在巴西所進行的人體試驗，亦是由萊曼基金會資助。
除了萊曼基金會外，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日亦通過法令，投入近3.56億美元（約為新台幣104.79億元）資金，除購買1億劑牛津大學與阿斯特捷利康公司合作研發的疫苗外，也將進行相關投資，致使疫苗最終能在巴西進行生產。
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