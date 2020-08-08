武漢肺炎》巴西基金會帶頭籌組疫苗工廠 盼明年初月產3千萬劑

巴西萊曼基金會將領頭籌組巴西疫苗生產工廠，用以生產牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康公司合作研發的武漢肺炎疫苗。（歐新社）

2020-08-08 14:54:06

〔即時新聞／綜合報導〕巴西萊曼基金會（Lemann Foundation）將領頭籌組巴西疫苗生產工廠，成立後將捐給巴西主要生物研究與研發實驗室，用以生產牛津大學（Oxford University）與英國藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，估明年初能月產3000萬劑。

據《路透》報導，巴西萊曼基金會7日發佈聲明指出，這座價值近1800萬美元（約為新台幣5.29億元）的疫苗生產工廠將會捐給巴西奧斯瓦爾多·克魯茲生物研究機構（Oswaldo Cruz Foundation），用以生產疫苗，預期明年初開始每月可生產近3000萬劑疫苗。

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《路透》指出，巴西武漢肺炎死亡數接近10萬人，是全球第2重災區，僅次於美國。目前巴西政府認為英國的疫苗是全球發展最穩定的。牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康公司合作研發的疫苗，在巴西所進行的人體試驗，亦是由萊曼基金會資助。

除了萊曼基金會外，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日亦通過法令，投入近3.56億美元（約為新台幣104.79億元）資金，除購買1億劑牛津大學與阿斯特捷利康公司合作研發的疫苗外，也將進行相關投資，致使疫苗最終能在巴西進行生產。

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