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    金正恩親駕豪華休旅視察災區 照片曝光引熱議

    金正恩駕駛休旅車視察災區。（擷取自阿里郎電視台YT影片）

    金正恩駕駛休旅車視察災區。（擷取自阿里郎電視台YT影片）

    2020-08-08 13:18:26

    〔即時新聞／綜合報導〕上月起梅雨鋒面襲擊中國、日本及朝鮮半島，造成各國嚴重災情，北韓官媒週五（7日）公布該國最高領導人金正恩親自駕車前往災區視察的照片，畫面中金正恩親自駕駛豪華休旅車，與一旁災民形成強烈落差，引國際輿論熱議。

    北韓官媒《朝中社》最初僅報導金正恩視察災情的新聞，朝鮮中央電視台在稍晚的報導中才發布現場照片，只見金正恩身著白衣，從一輛黑色未知廠牌、型號的休旅車駕駛座開門下車，畫面中金正恩帶著笑容向災民致意，民眾亦爭相上前見領導人，一旁可見軍人戒備。

    北韓官媒發布照片後，各外媒也陸續轉發新聞，美國《紐約郵報》（New York Post）就在推特推播這則訊息，並以「金正恩駕駛豪華休旅車視察洪災」作為主要描述，似是暗指金的豪奢作為並不符合他想營造的親民形象。

    然而，美國網友對《紐約郵報》的推文頗有微詞，紛紛留言稱「他（下均指金正恩）怎麼說也是國家領導人，不然他該乘坐什麼到場？騎驢嗎？」「美國總統乘坐私人直升機造訪颶風災區，這又怎麼說？」「讓我們公平一點，難道他要開一輛03年本田喜美過去嗎？」還有人推測照片中的車輛屬於豐田集團旗下豪華汽車品牌「凌志」。

    不過《紐約郵報》的推文也非雞蛋中挑骨頭，根據聯合國及西方國家對北韓實施的禁運令，金正恩按理不應擁有部分廠牌生產的豪車，考量到他擁有的巨大權力，金正恩的確能輕易取得禁令中的物事，不過這類禁運品若在國際版面高調露面，這類舉動可能被視為挑釁制裁方。

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