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    長江淹完黃河發威！今年第3號洪水形成 西安600年古蹟受損

    黃河第3號洪水形成於8月6日晚間形成，陝西商洛市洛南縣遭遇17年來最大洪災。（圖取自微博）

    黃河第3號洪水形成於8月6日晚間形成，陝西商洛市洛南縣遭遇17年來最大洪災。（圖取自微博）

    2020-08-08 12:52:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域自6月起連降暴雨，爆發嚴重洪災，洪水未完全退去，北方的黃河已在6日出現入汛以來最大流量，並形成第3號洪水奔流直下，陝西、甘肅等地遭遇暴雨襲擊、多房屋坍塌，其中陝西商洛市洛南縣正遭遇17年來最嚴重洪水，西安也沒能倖免，具超過600年歷史的明秦王府疑不敵連日暴雨，今早城牆突然崩塌，砸中路過車輛，且可能有民眾被困。

    綜合媒體報導，中國水利部黃河水利委員會表示，受連日暴雨影響，黃河中游幹流潼關水文站在6日晚間11時54分，測得流量每秒5060立方公尺，判定黃河2020年第3號洪水形成。上游洪水、暴雨夾攻，湍急的洪水夾帶着泥沙，橫掃沿途的村莊、鄉鎮，已致陝西、甘肅兩省多地嚴重淹水、房屋被毀，其中陝西商洛市洛南縣正遭遇17年來最嚴重洪災，加上縣內大壩洩洪，使水災更為嚴重。

    不只鄉村地區受害，今早9時半，陝西大城西安新城廣場附近、具有600年以上歷史的明秦王府疑因不敵連日暴雨，城牆遺址竟倒塌，官方表示，倒塌當下有多輛車經過，有車被落石砸中受損，此外，可能有路過民眾被困，目前已封鎖現場，搶救受困人員。

    西安有600年以上歷史的明秦王府疑因連日暴雨，今早城牆坍塌。（圖截自微博影片）

    西安有600年以上歷史的明秦王府疑因連日暴雨，今早城牆坍塌。（圖截自微博影片）

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