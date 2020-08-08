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    首頁　>　國際

    林鄭月娥遭制裁美議員叫好 批她甘做中共棋子

    2020-08-08 05:35:02

    〔中央社〕美國財政部今天大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比歐表示，林鄭月娥多次向外界表明，她甘做中共棋子而非捍衛香港自治，制裁措施值得讚許。

    美國財政部今天以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由，宣布制裁香港行政長官林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強、中國港澳辦主任夏寶龍、中國港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄等11名中港官員。

    根據財政部制裁，上述官員所有資產與財產權益，及任何直接或間接擁有50%以上的公司實體，不論是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

    授權美國總統制裁侵害香港人權人士之「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）提案人盧比歐（Marco Rubio）今天發聲明表示，林鄭月娥多次向世界表明，她甘願做北京當局及中國共產黨棋子，而非香港自治捍衛者，她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。

    盧比歐指出，他讚許川普政府制裁林鄭月娥等人，這些人士策劃損害香港自治，同時還帶頭從事壓迫行動，違背香港要保護人權的承諾。

    參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）則推文表示，他很高興川普政府制裁包括林鄭月娥在內的中港領導人，這些人均參與「港區國安法」的實施。他強調：「這部嚴酷法律損害香港自治、法治與港人權利，我們將如同以往與香港人民站在一起。」

    參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）推文說，制裁這11位損害香港自治、基本自由人士，向世界大聲且清楚傳達出美國人民與香港站在一起的訊息。他表示，港人聲音必須在不需畏懼壓迫及報復下被聽見，美方應動用所有可行外交工具阻止香港民主人權倒退。

    前共和黨總統候選人、現任共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）也推文讚許制裁行動。羅姆尼表示，這些遭制裁人士積極作為中共代理人，抹滅香港自由與自治，美方必須盡一切所能對抗中國殘酷壓迫及言論審查行動。（編輯：徐睿承）

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