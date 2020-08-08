為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美情治首長：中國不樂見川普連任 認其難預測

    2020-08-08 04:59:02

    〔中央社〕美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納今天表示，中國不希望美國總統連任，認為他「難預測」。

    伊凡尼納（William Evanina）今天發布一份聲明向美國公眾更新選舉威脅。他在聲明中表示，外國政府持續透過秘密與公開的方式企圖影響美國選民偏好與觀點、改變美國政策、加劇美國內部不和，並破壞美國民眾對民主進程的信心。

    他指出，外國政府可能透過干擾投票過程、竊取敏感數據或對選舉結果有效性提出質疑，以損害美國選舉基礎架構。但他認為這些外國勢力很難大規模干預或操縱投票結果。中國、俄羅斯與伊朗則是被點名的三大主要外國威脅。

    在中國部分，伊凡尼納評估，中國不希望川普連任成功，北京認為川普難以預測。在11月大選前，中國一直在擴大影響力，形塑美國的政策環境、對他認為不利中國利益的政治人物施壓，並轉移和反擊對中國的批評。

    伊凡尼納表示，儘管中國會繼續權衡積極行動的風險與利益，但過去幾個月來，中國公眾言論對美國政府在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的處理、關閉中國駐休士頓總領事館，以及其他議題的批評加劇。中國嚴厲批評對美國在處理香港、TikTok、南海法律地位以及中國企圖主導5G市場所做的聲明與行動。北京認為這些行動可能影響總統大選。（編輯：徐睿承）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-07 07:18

    美國解除全球4級旅遊警示 台灣被列為極低風險地區

    2020-08-07 06:57

    美又出招 眾院推兩議案對抗中共有害影響力

    2020-08-07 07:45

    準備關館？紐約中領館被爆找碎紙卡車 疑銷毀機密文件

    2020-08-07 09:32

    美中防長進行電話會議 艾斯培關切台灣及南海局勢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播