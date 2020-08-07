相差45公斤！爸爸跳水脖子骨折 9歲兒「超人上身」拖上岸救命

美國9歲男童阿薩伊（Asaih Williams）看到爸爸跳水後脖子骨折，憑著一己之力就把比自己重45公斤的爸爸拉上岸。（美聯社）

2020-08-07 17:23:44

〔即時新聞／綜合報導〕神力小男童是你？美國爸爸約書亞（Joshua Williams）帶著一家五口在佛州海灘享受假日生活時，一時興起從碼頭跳進聖羅莎海灣（Santa Rosa Sound）裡，但水卻比想像中還要淺，導致約書亞當場脖頸骨折，離得最近的9歲兒子阿薩伊（Asaih Williams）見狀況不對，憑著一己之力就把爸爸拉上岸。

據《美聯社》報導，阿薩伊回憶，爸爸當時肚子朝上浮了起來，嘴裡說著自己的脖子摔斷了無法移動，這時阿薩伊突然超人上身，費盡力氣把體重比他多100磅（約45公斤）的老爸拖回來，整個過程讓他的肌肉疼痛不已。

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媽媽奧黛麗（Audrey Williams）當時帶著1歲女兒和其他孩子，離事發地點有些距離，因此沒法馬上幫忙。奧黛麗說，當阿薩伊看到爸爸沒有像平常那樣馬上起身時，就知道事情不對勁了，儘管阿薩伊從未接受過任何正式的游泳或救生員訓練，仍然救回爸爸一命。

脖子骨折的約書亞被送往醫院後接受了手術，預計不會對身體造成重大的影響，之後也不需要輪椅便可走路，目前正在復健以便恢復對手臂和雙腿的掌控力。

媽媽奧黛麗（Audrey Williams）當時帶著1歲女兒和其他孩子離得比較遠，因此沒辦法立刻幫忙。（美聯社）

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