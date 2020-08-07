阿札爾訪台》不甩中國 台美高層交流將常態化

美國衛生部長阿札爾將在8月9日來訪台灣，此舉讓中國爆氣，但也意味著台美交流將常態化。（影音製圖）

2020-08-07 18:30:00

〔影音新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾即將在8月9號訪台，這將會是台美1979年斷交後，訪問台灣的美國最高級別的政府官員。同時也是美國總統川普在2018年3月16日簽署《台灣旅行法》後，首位訪台的部長級官員。

不過，中國對此並不樂見，中國外交部發言人汪文彬痛批，此舉是損害美中關係與台海和平，甚至連中國官媒《環球時報》也在社論中說，這是以「猥瑣切香腸」的方式升級台美關係。

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全球目前正籠罩在疫情的陰影之下，台灣防疫的成功受到各國關注，阿札爾選在這個時間點訪台，有人分析這是美方對於「台灣模式」的支持以及宣傳。針對全球疫情的擴散，美國總統川普多次在公開場合抨擊中國，美中關係因此降到冰點。就有人分析，這次阿札爾以「防疫」之名帶團訪問台灣，刻意降低政治意涵，但也是川普對緊繃的美中關係的一記重錘，同時也是在宣示《台灣旅行法》不會受到北京的壓力，會持續與台灣進行外交交流。

這次阿札爾訪台，不只會代表川普拜會總統蔡英文，也會拜會外交部以及衛福部，並與公衛專家會談，討論防治武漢肺炎議題，甚至還會參訪口罩國家隊。也就是說，這次阿札爾的訪台，某種程度上也是宣示了台美共同抵抗疫情的決心，可以想見未來雙方在防疫上，還會有更密切的交流。

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