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    韓國正妹議員穿「紅色洋裝」進國會...竟引發軒然大波

    柳浩貞穿著紅色洋裝參加國會全體會議，引發爭議。示意圖，非當時穿著。（圖擷取自「류호정」臉書）

    柳浩貞穿著紅色洋裝參加國會全體會議，引發爭議。示意圖，非當時穿著。（圖擷取自「류호정」臉書）

    2020-08-07 14:57:26

    〔即時新聞／綜合報導〕女議員穿洋裝進國會很失禮？近來，韓國正義黨有一名27歲的女議員柳浩貞（류호정，暫譯）穿著紅色洋裝參加國會全體會議，沒想到竟引發輿論沸騰，不少人批評她沒禮貌，甚至嘲諷她是「酒吧的禮儀小姐」，不過也有人表示支持，認為洋裝也可以是正裝，柳浩貞敢於打破成見，很有勇氣。

    根據韓媒《中央日報》報導，柳浩貞於週二（4日）穿著一襲紅色洋裝參加國會全體會議，儘管韓國《國會法》沒有規定議員的衣著，當天也沒有任何議員對此提出異議，但照片在網路上流傳以後，還是引發不少網友批評，許多甚至涉及性別歧視、性別攻擊等言語。

    報導提到，柳浩貞於隔日回應此事，「我不認為國會的威信，永遠需要依靠西裝樹立」，她所屬的正義黨發言人趙慧敏（暫譯）也表示，「我永遠不同意人們透過容貌、衣著來否定女性政治人物」。據悉，這不是韓國議員第一次引發服裝爭議，先前開放國民黨的議員柳時敏也因為穿著休閒裝搭配白褲子進國會，引發了「白褲子風波」。

    對此，台灣網友紛紛傻眼表示，「這也可以吵？」、「又不是裸體，難道議會有規定制服嗎？」、「這樣很可愛呀，為什麼不行？」、「一堆霸凌跟性侵的國家，也在討論尊重跟禮儀？」、「歧視女性就直說唄」、「穿西裝是能實力加成？要不然管人家穿什麼？問政品質比較重要啦！一天到晚玩門面！」、「韓國人真的很無聊又大男人主義」。

    還有不少網友感嘆，「日韓的概念差好多，日本看到女生穿裙子認爲合禮，韓國卻是這樣」、「大學都要穿正裝上課的韓國，不意外」、「韓國真的比台灣還保守，這根本沒啥，韓國人居然無法忍受？那同性婚姻合法化，韓國人不就要革命了？」、「我們還能在國會cosplay」、「看我們玉珍真是典範」、「台灣真的很自由，女生不化妝上街也沒問題」、「有點慶幸生在台灣」。

    柳浩貞平時多穿著相當正式的服裝參加國會。（圖擷取自「류호정」臉書）

    柳浩貞平時多穿著相當正式的服裝參加國會。（圖擷取自「류호정」臉書）

    柳浩貞私底下的便服穿搭，展現了時尚俏皮的一面。（圖擷取自「류호정」臉書）

    柳浩貞私底下的便服穿搭，展現了時尚俏皮的一面。（圖擷取自「류호정」臉書）

    有網友舉例台灣的政治人物穿著相當自由。圖為全副武裝的立委陳玉珍。（資料照）

    有網友舉例台灣的政治人物穿著相當自由。圖為全副武裝的立委陳玉珍。（資料照）

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