李登輝逝世 日議員組團8日快閃來台弔唁

前總統李登輝辭世，日本國會議員明天將組團來台弔唁。（資料照）

2020-08-07 11:29:53

〔中央社〕前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本國會議員明天將組團來台弔唁，並於當天來回。

日本眾議院將在今天下午1時（台灣時間中午12時）舉行記者會說明詳情。

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另外，位於東京白金台的駐日代表處3日起設立「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，今天上午經濟再生大臣西村康稔等政要，也前來駐日代表處致哀。

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