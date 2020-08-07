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    武漢肺炎》疫情擴散止不住！ 路透：非洲確診數已突破百萬

    根據《路透》今天統計，儘管非洲相對孤立，但該地區正遭受疫情侵襲，目前累計確診突破百萬。（美聯社）

    根據《路透》今天統計，儘管非洲相對孤立，但該地區正遭受疫情侵襲，目前累計確診突破百萬。（美聯社）

    2020-08-07 10:56:29

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）迅速蔓延，《路透》今天統計，非洲確診數已突破百萬，其中又以南非最為嚴重，目前當地醫院幾近癱瘓，確診患者有時會和一般人一起接受治療，而整體檢測量能低落，專家認為，實際確診人數與死亡人數，都比官方數字還要高。

    據《路透》報導，非洲武漢肺炎確診數突破百萬，根據《路透》今天統計，非洲大陸目前正遭受疫情嚴重侵襲，武漢肺炎病毒正在非洲迅速傳播，目前累計確診為100萬3056例、2萬1953人死亡、67萬6395人康復。

    《路透》指出，南非是非洲目前疫情最嚴重的國家，也是全球確診第5多的國家，南非衛生部長今天表示，該國於3月5日出現首例，迄今累計有53萬8184人感染。專家認為，儘管非洲確診破百萬，但實際情況是非洲檢測量能較低，恐還有更多病例沒有被驗出。

    《路透》提及，5月初至7月中旬期間，南非的死亡人數較平常多出1萬7000人，大約是60%，顯示南非可能有許多人因武漢肺炎而死亡，恐比官方的數據還要多，而當地的棺材及太平間都已耗盡，目前只能暫時將屍體存放在移動式冰櫃內。

    除此之外，南非的醫院已經人滿為患，除了缺少病床及防護配備外，當地也沒有足夠的醫護人員，武漢肺炎確診病患有時會和一般病患一起接受治療。另外，1位匿名南非醫護表示，因為沒有足夠的人力可以搬運屍體，病患可能會跟屍體共處一室長達數小時。

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