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    總統？總書記？美國更改對習稱呼...只為避免民眾「誤會」

    美國將舊稱習近平「總統」改為「總書記」，以免美國民眾誤會。（美聯社）

    美國將舊稱習近平「總統」改為「總書記」，以免美國民眾誤會。（美聯社）

    2020-08-07 10:41:42

    〔即時新聞／綜合報導〕近期美中緊張關係不斷升高，美國官員除了將「中國」和「中共」區分開來以外，也將飽受爭議的中國官方翻譯，習近平「總統」（President）改為「總書記」（General Secretary），以免美國民眾誤會中國政體，以為習近平也是經由民選上台。對此，台灣網友紛紛感嘆表示，「邏輯正確」、「終於開智了」。

    根據美媒《美國之音》報導，卡內基國際和平基金會副總裁包道格（Douglas Paal）表示，通常提起他國領導人時，人們會使用該國政府選用的翻譯名稱，而中方對國家主席的譯名就是「總統」。

    報導提到，加州大學河濱分校特聘教授林培瑞（Perry Link）指出，中方就是希望誤導全球的老百姓，讓他們以為中國的最高領導人，與民主社會的領導人一樣，「我覺得用『總統』一詞很糟糕，因為聽在美國民眾耳裡，『總統』就是民選出來的領導人」。

    報導補充，白宮5月發表的對華戰略報告，以及美國國務卿龐皮歐近期對中的重要講話裡，都已使用「總書記」取代舊稱「總統」，也清楚區分了「中國」和「中共」兩者，史丹佛大學胡佛研究院高級研究員戴雅門（Larry Diamond）表示，許多中國民眾試著參加地下教會活動，或是在網上發文質疑政府，不應將中共政府與中國人民混同。

    對此，台灣網友則紛紛表示，「邏輯正確，中共並不是透過民選出來的政府」、「一個是皇帝，一個是總統，差很多」、「終於開智了」、「習維尼根本沒有民意基礎，都是靠媒體包裝出來的形象」、「美國民眾真的會誤會」，還有人搞笑表示，「還是不了解中國政體，其實是emperor」、「要求正名，winnie the poof」。

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