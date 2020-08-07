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    準備關館？紐約中領館被爆找碎紙卡車 疑銷毀機密文件

    中國駐紐約總領事館。（圖擷取自Google地圖）

    中國駐紐約總領事館。（圖擷取自Google地圖）

    2020-08-07 07:45:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美中上月互關領事館，兩國關係急轉直下，而就在中國駐休士頓總領事館關閉前，中方突在領館後院焚燒文件，引發各界起疑。今有外媒報導，當地時間6日中午，中國駐紐約總領事館前停了兩輛大型碎紙車，疑似在替領館碎紙，時間長達2小時，相當不尋常。

    美國務院7月21日要求中國駐休士頓總領事館關閉，指其為中方間諜情報中心，美媒「Axios」則引述美國前情報官員說法，認為這只是川普政府殺雞儆猴的犧牲品，中國駐舊金山總領事館才是「真正的寶石」，另一個情報重地則是駐紐約總領館。

    《大紀元》報導，紐約中領館在當地時間6日中午12點，被發現門口放有數桶疑似裝文件的桶子，兩輛USA SHRED公司的碎紙車也停在門前，該公司人員疑在場監控碎紙情況。

    報導引述熟悉外交事務人士說法，其指稱領館內通常會自備碎紙機，請專業碎紙公司「大量處理」平時很少見，不太尋常。

    報導也提到，有民眾先前爆料提供照片，3日在中領館的停車場外丟棄了床墊、床架、床頭櫃等寢室用品，懷疑可能已有中領館人員撤離紐約。《大紀元》提到，紐約中領館似有準備撤館打算，但不像休斯頓中領館大張旗鼓燒文件，而是由專業碎紙公司處理。

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