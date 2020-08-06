歐美疫情慘重 閻麗夢再爆：西方受WHO、中共假訊息干擾

《大紀元》6日播出閻麗夢日前受訪片段。（擷取自大紀元新聞網YouTube頻道）

2020-08-07 00:14:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）禍延全球，逃亡到美國的中國病毒學家閻麗夢指出，疫情以來，她一直悄悄提供外界中國醫院內部的消息，但西方訊息與漢語國家完全隔離，訊息更受到世界衛生組織（WHO）及中共的假訊息干擾。她指出，這促使她決定來到西方，而她為此付出了巨大的代價。

武漢肺炎肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，目前世界已有近1900萬人染疫、超過70萬人喪生。其中，歐美疫情十分嚴峻，光美國就有超過480萬人確診、15萬人死亡；歐洲也累計超過300萬例確診、20萬人死亡。

請繼續往下閱讀...

《大紀元》6日播出閻麗夢日前受訪片段，她提到，去年12月31日，她就通過中國疾控中心的朋友，得知中國有家庭成員間出現感染，這是人傳人的明顯跡象，然而，她回報此事，卻被她所在實驗室的主管隱匿訊息。

閻麗夢說，這段期間，她不斷向海外中文媒體提供中國醫院內部消息，披露中國政府如何審查資訊，但西方的媒體與政府，沒有關注她的訊息。閻麗夢發現，英語系國家與漢語系國家完全隔離，「我們的信息，可以高效地傳遞給漢語聽眾，但是在海外，在人們面臨這場全球性瘟疫之際，他們得到的信息，受到了世界衛生組織和中國政府的假信息的干擾」。

閻麗夢表示，正因如此，她決定來到西方，和世界分享所有她知道的一切，但是她因此付出了很大的代價。閻麗夢說，在她逃亡過程，港府通知北京國安部派人到她青島的家鄉，威脅她的家人；政府還使用她的名字，在臉書、推特、Reddit社群平台開設帳號散播謠言破壞她的名譽。

對於閻麗夢的指控，香港大學承認她的研究員身分，但稱其指控為道聽塗說，中國政府則表示不知道閻麗夢是誰，並自稱中共對疫情一直保持透明公開。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法