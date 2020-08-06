為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐美疫情慘重 閻麗夢再爆：西方受WHO、中共假訊息干擾

    《大紀元》6日播出閻麗夢日前受訪片段。（擷取自大紀元新聞網YouTube頻道）

    《大紀元》6日播出閻麗夢日前受訪片段。（擷取自大紀元新聞網YouTube頻道）

    2020-08-07 00:14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）禍延全球，逃亡到美國的中國病毒學家閻麗夢指出，疫情以來，她一直悄悄提供外界中國醫院內部的消息，但西方訊息與漢語國家完全隔離，訊息更受到世界衛生組織（WHO）及中共的假訊息干擾。她指出，這促使她決定來到西方，而她為此付出了巨大的代價。

    武漢肺炎肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，目前世界已有近1900萬人染疫、超過70萬人喪生。其中，歐美疫情十分嚴峻，光美國就有超過480萬人確診、15萬人死亡；歐洲也累計超過300萬例確診、20萬人死亡。

    《大紀元》6日播出閻麗夢日前受訪片段，她提到，去年12月31日，她就通過中國疾控中心的朋友，得知中國有家庭成員間出現感染，這是人傳人的明顯跡象，然而，她回報此事，卻被她所在實驗室的主管隱匿訊息。

    閻麗夢說，這段期間，她不斷向海外中文媒體提供中國醫院內部消息，披露中國政府如何審查資訊，但西方的媒體與政府，沒有關注她的訊息。閻麗夢發現，英語系國家與漢語系國家完全隔離，「我們的信息，可以高效地傳遞給漢語聽眾，但是在海外，在人們面臨這場全球性瘟疫之際，他們得到的信息，受到了世界衛生組織和中國政府的假信息的干擾」。

    閻麗夢表示，正因如此，她決定來到西方，和世界分享所有她知道的一切，但是她因此付出了很大的代價。閻麗夢說，在她逃亡過程，港府通知北京國安部派人到她青島的家鄉，威脅她的家人；政府還使用她的名字，在臉書、推特、Reddit社群平台開設帳號散播謠言破壞她的名譽。

    對於閻麗夢的指控，香港大學承認她的研究員身分，但稱其指控為道聽塗說，中國政府則表示不知道閻麗夢是誰，並自稱中共對疫情一直保持透明公開。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》籲全球究責 閻麗夢：中共不會只製造1個病毒
    2020-08-06 06:08

    武漢肺炎》籲全球究責 閻麗夢：中共不會只製造1個病毒
    病毒自然演化「可能性0」 閻麗夢：解放軍精心策劃
    2020-08-03 06:37

    病毒自然演化「可能性0」 閻麗夢：解放軍精心策劃
    代言人曾佩慈829現身 禾悅花園熱銷五成

    代言人曾佩慈829現身 禾悅花園熱銷五成
    閻麗夢：病毒來自中共軍方實驗室 武漢海鮮市場是幌子
    2020-07-29 11:11

    閻麗夢：病毒來自中共軍方實驗室 武漢海鮮市場是幌子
    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊
    2020-07-28 23:03

    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-06 06:15

    被《哆啦AV夢》作者罵「令人作嘔」 黃之鋒亮大絕招擊殺

    2020-08-06 06:16

    別以為只有武漢肺炎 美國CDC：家長勿輕忽「AFM」

    2020-08-06 06:11

    10年前就爆發過！中國「新型布尼亞病毒」內幕曝光

    2020-08-06 06:08

    武漢肺炎》籲全球究責 閻麗夢：中共不會只製造1個病毒 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播