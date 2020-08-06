網友狂笑！華春瑩入選「中國國家級抗疫表彰對象」

中國外交部華春瑩（見圖）可望獲表揚為「中國抗疫國家級表彰推薦對象」。（路透）

2020-08-06 22:37:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩自7月17日主持例行記者會後久未露面，不過，中國媒體今（6日）得到消息，華春瑩獲選武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「中國抗疫國家級表彰推薦對象」，消息曝光，卻被中國網友笑爛。

綜合中媒報導，中國中央和國家機關工委組織正在進行「國家級表彰推薦評選工作」，已向各單位發出推薦通知並公布擬定名單，至今日起依法公告詳情至8月12日，接受各機關在8月12日下午5時前回報相關意見或做出推薦。

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中方文件顯示，目前已擬定以「抗擊疫情先進」表彰135名政府官員與45個工作單位，而中國外交部新聞司長華春瑩在內等20人，將擬以「全國優秀共產黨員」進行表揚，另外有8個中共組織預定得到「全國先進基層黨組織」的「殊榮」。

中國網友們對於此事感到好笑，不解為何華春瑩能被政府頒獎，不少人在《環球時報》微博底下留言「幹了啥啊？就動動口！」、「這是抗疫表彰，她是外交部發言人，這怎麼扯到一起的」、「從抗疫一線人員選就那麼難嗎，最後桃子讓這些領導摘了」、「這個有點招黑（欠罵）了」。

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