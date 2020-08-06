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    美政府懸賞1000萬美元 揪出干預大選黑手

    電腦使用者與投影在他身上的程式碼。（路透檔案照）

    電腦使用者與投影在他身上的程式碼。（路透檔案照）

    2020-08-06 21:01:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國將於11月舉行總統大選，為了防止重演2016年俄羅斯干預大選事件，國務院5日提出1000萬美元（2.9億新台幣）賞金，給提供資訊揪出任何為外國政府行事，干預美國總統大選的人。

    國務卿龐皮歐5日在記者會上談到「俄羅斯和其他惡意行為者」時，宣布這項消息，表示「美國提供高達1000萬美元賞金，徵求提供資訊揪出直接受命於外國政府或者受其控制，透過網路犯罪行為，干預美國選舉的任何人之身分、下落」。

    同時，國務院負責研究、反制外國政府宣傳的「全球參與中心」（GEC）5日發表報告，警告俄羅斯「大量」投入網路假資訊活動，「克里姆林宮在培養這些戰術和平台上，負有直接責任，這是俄羅斯把資訊當武器的一種手段」。

    報告說，俄羅斯仰賴代理者發聲，放大訊息，達成挑唆美國反對勢力的宣傳目標，其中一項俄國偏好的議題就是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的陰謀論，報告舉出一個俄國的代理網站、數位期刊「戰略文化基金會」（Strategic Culture Foundation），經常推銷來源不清或西方「邊緣思想家」、陰謀論者的言論。

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