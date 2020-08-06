北韓240噸人參和酒換南韓167噸糖 「以物易物」繞過制裁

南韓農業合作社將用糖交易北韓的人參、酒和食品，繞過禁止現金轉移的制裁措施。人參示意圖。（彭博）

2020-08-06 21:18:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓農業合作社今（6）日表示，他們達成了一項價值1.5億美元（約新台幣44億元）的「以物易物」交易，用南韓的糖交易北韓的酒和食品，繞過禁止現金轉移的制裁措施。

《路透》報導，該合作社一名官員表示，這筆交易是由一家中國公司促成，在6月與5家北韓貿易公司簽署協議。儘管該交易仍需要獲得負責南北韓事務的南韓統一部批准。

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官員吳賢慶（Oh Hyun-kyung，音譯）說，根據協議，北韓將以240公噸的產品，包括其知名的人參、藍莓酒、餅乾、糖果、茶和保健食品，交換南韓的167公噸糖。

吳賢慶告訴《路透》，「由於制裁和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，北韓難以進口原料，因此北韓要了糖。」他說，可能在本月底開始運送貨物。

吳賢慶還說，北韓開城高麗蔘貿易公司（Korea Kaesong Koryo Insam Trading Corporation）是參與交易的貿易商之一，這是一家專門販售人參和保健品的北韓公司。

南韓統一部長李仁榮上月底上任前曾建議，用北韓酒類和礦泉水交換南韓食品和藥品，可能是實現南北韓交流正常化的第一步。在不違反禁止與北韓進行金融交易的國際制裁下，南韓正努力重啟兩韓合作。

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