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    東京連10天破200確診 小池百合子籲：不要出城、不要回家

    東京今日再增360確診，為當地連續第10日新增破200例確診。（法新社）

    東京今日再增360確診，為當地連續第10日新增破200例確診。（法新社）

    2020-08-06 18:27:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在日本持續延燒。東京今日再增360確診，為當地連續第10日新增破200例確診，由於目前正值暑假，又將迎來盂蘭盆節連假，讓防疫工作困難重重。對此，東京都知事小池百合子呼籲東京居民，不要到外地旅遊，也請在外地的人不要回東京。

    綜合《NHK》報導，東京今日新增360例確診，除了再度突破300確診，也是東京連續第10日破200例確診，目前當地已累積1萬4645例確診。

    小池百合子今日傍晚舉行臨時記者會表示，目前局勢非常嚴峻，又剛好正值暑假，是外出旅行和返鄉的季節。她呼籲當地居民，在這個夏天不要外出旅行或返鄉，而是透過電話、或視訊等在線方式和親友聯繫取代。

    小池百合子強調，今年夏天是「特殊的夏天」，為了保護家庭成員，維繫醫療能量，不要外出、不要出差、不要回家；「這個夏天，戰勝疫情是重中之重，讓我們盡快恢復安全有保障的生活」。

    最後，她也提到，若疫情再進一步惡化，她不得不考慮讓東京自行發布緊急事態宣言。

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