軍武新知》憂戰時GPS遭癱瘓 美軍研究地磁導航技術

美軍正積極尋找GPS的替代方案，其中一個就是地球磁場導航。（路透）

2020-08-06 16:36:15

〔即時新聞／綜合報導〕美軍的全球定位系統（GPS）於1994年全面建成，並在之後開放給民間使用，到現在已是人們生活中不可或缺的一部份。但隨著中俄反衛星能力增加，美軍擔憂GPS被攻擊，導致無法發揮作用，因此美軍正積極尋找替代方案，其中一個就是地球磁場導航。

綜合外媒報導，美軍作戰相當仰賴GPS，因此一旦進入戰時，GPS就會成為敵方首要的打擊目標，敵軍將透過反衛星飛彈、GPS訊號干擾器等，癱瘓美軍。為了避免風險，美國軍方已經提出許多GPS的替代方案，包含慣性導航系統，以及接下來要介紹的地球磁場導航。

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美軍的想法是，由於地球每處的磁場都有些微不同之處，因此通過繪製一個地球磁場地圖，就可以建立一個新的導航系統，甚至不需要衛星和傳統地圖。

據報導透露，地球磁場導航的精準度在10公尺以內，比GPS差，但是比其他方案還要精準許多。此外，地球磁場導航不用依靠容易成為目標的衛星，而且除非發生核爆，否則地球磁場難以被干擾，在有限衝突中非常可靠。

但地球磁場導航的缺點也很明顯，在潛在對手控制的地區，美軍要如何測量地磁，將是個難題。有一種解決方案是，使用地球磁場引導的武器，在進入敵方領土時切換成慣性導航系統，雖然不盡理想，但為權宜之計。

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