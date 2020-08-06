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    抗衡中國逼進 美駐日大使提名人：日本應承擔更多責任

    美國駐日大使提名人溫斯坦5日呼籲，在中國日益進逼下，日本應該在美日同盟中扮演更大的角色。圖為美國總統川普（右）和日本首相安倍晉三（左）2019年9月在紐約會面。（美聯社）

    美國駐日大使提名人溫斯坦5日呼籲，在中國日益進逼下，日本應該在美日同盟中扮演更大的角色。圖為美國總統川普（右）和日本首相安倍晉三（左）2019年9月在紐約會面。（美聯社）

    2020-08-06 14:42:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐日大使提名人溫斯坦（Kenneth Weinstein）5日呼籲，在中國日益逼進下，日本應該在美日同盟中扮演更大的角色。另外，溫斯坦稱，他將全力促成美日的全面貿易協定，加深雙邊經濟連結。

    根據《共同社》報導，現年58歲的溫斯坦是華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）主席，美國總統川普在今年3月有意提名他為新任駐日大使，填補自去年7月前任大使海格提（William Hagerty）辭職後的空缺。該人事案目前仍待美國參議院批准。

    溫斯坦5日在參議院外交委員會舉辦的聽證會，以視訊的方式發表談話，他說「當我們在印太區域與中國競爭時，所有人都要做得更多……包括日本」。

    在向委員會提交的書面證詞中，溫斯坦重申了美國政府的立場，即美日同盟已成為印太區域和平與安全的基石。他肯定過去幾年間，雙方的安全合作及日本軍費的增長，但他補充說，將鼓勵日本進一步加強國防能力，並在同盟中承擔更多的責任。

    溫斯坦還表示，他渴望與日本合作，以確保駐日美軍的重新部署可以穩定進行，尤其是美國普天間空軍基地從沖繩縣宜野灣市遷移到名護市沿岸地區的計畫，該計畫遭到沖繩人強烈反對而停滯中。

    在雙邊貿易方面，溫斯坦表示，繼1月1日生效的《美日貿易協議》後，要與日本進行「第二階段」談判，加深兩國間的經濟關係。

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