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    超殺部長變身和藹鄰家叔？美衛生部長「剃鬚原因」曝光

    美國衛生部長阿札爾，蓄鬚造型超殺。圖為今年2月造型。（美聯社）

    美國衛生部長阿札爾，蓄鬚造型超殺。圖為今年2月造型。（美聯社）

    2020-08-06 13:48:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）即將訪台，他也是1979年台美斷交以來，美國訪台最高級別的官員。不僅他的身分引發話題，其多變的造型也引起網友興趣，有網友推測，阿札爾忍痛剃去超帥氣的鬍鬚，可能是為了讓口罩「更貼合」。

    綜合外媒報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）曾於2017年提醒民眾，鬍鬚不能過濾掉顆粒、氣體和蒸氣，部分鬍型可能造成N95口罩貼合不全，甚至影響呼吸器面罩的功能，即使只有一點鬍渣也可能戳出表面，並附圖解釋36種經典的鬍型，引發廣大討論。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來，不少美國民眾注意到衛生部長阿札爾的鬍型不妥，紛紛建議部長剃去鬍鬚，以符合CDC先前的宣導，近期就有眼尖網友發現，阿札爾已將自己帥氣的鬍鬚剃得乾乾淨淨，瞬間從超殺部長變身和藹可親的鄰家叔叔，紛紛稱讚他「剃了鬍鬚，仍是英雄」，也有人猜測，「部長都剃了鬍鬚，看來疫情還要持續一段時間」。

    據悉，阿札爾於1991年獲得耶魯大學法學博士學位，於2001年擔任美國衛生與公共服務部總法律顧問，在同年的「美國炭疽攻擊事件」、2002年的「SARS事件」、流感爆發等事件中發揮重要作用，於2005年擔任衛生部副部長，並於2018年成為衛生部部長。

    美國衛生部長阿札爾，剃鬚造型超無害。圖為今年6月造型。（路透）

    美國衛生部長阿札爾，剃鬚造型超無害。圖為今年6月造型。（路透）

    美國衛生部長阿札爾，剃鬚疑為方便配戴口罩。攝於今年6月。（路透）

    美國衛生部長阿札爾，剃鬚疑為方便配戴口罩。攝於今年6月。（路透）

    美國CDC於2017年的製圖。說明36種鬍型對呼吸器面罩、口罩的影響。（圖擷取自推特）

    美國CDC於2017年的製圖。說明36種鬍型對呼吸器面罩、口罩的影響。（圖擷取自推特）

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