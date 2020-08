超殺部長變身和藹鄰家叔？美衛生部長「剃鬚原因」曝光

2020-08-06 13:48:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)即將訪台,他也是1979年台美斷交以來,美國訪台最高級別的官員。不僅他的身分引發話題,其多變的造型也引起網友興趣,有網友推測,阿札爾忍痛剃去超帥氣的鬍鬚,可能是為了讓口罩「更貼合」。

綜合外媒報導,美國疾病管制與預防中心(CDC)曾於2017年提醒民眾,鬍鬚不能過濾掉顆粒、氣體和蒸氣,部分鬍型可能造成N95口罩貼合不全,甚至影響呼吸器面罩的功能,即使只有一點鬍渣也可能戳出表面,並附圖解釋36種經典的鬍型,引發廣大討論。

武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情大流行以來,不少美國民眾注意到衛生部長阿札爾的鬍型不妥,紛紛建議部長剃去鬍鬚,以符合CDC先前的宣導,近期就有眼尖網友發現,阿札爾已將自己帥氣的鬍鬚剃得乾乾淨淨,瞬間從超殺部長變身和藹可親的鄰家叔叔,紛紛稱讚他「剃了鬍鬚,仍是英雄」,也有人猜測,「部長都剃了鬍鬚,看來疫情還要持續一段時間」。

據悉,阿札爾於1991年獲得耶魯大學法學博士學位,於2001年擔任美國衛生與公共服務部總法律顧問,在同年的「美國炭疽攻擊事件」、2002年的「SARS事件」、流感爆發等事件中發揮重要作用,於2005年擔任衛生部副部長,並於2018年成為衛生部部長。

