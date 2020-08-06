武漢肺炎》防堵第2波疫情 紐約市出入口設檢查站

紐約市長白思豪5日宣布，將設立檢查站以防止其他州疫情傳至紐約。（路透資料照）

2020-08-06 15:48:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）5日在記者會上宣布，為防止第2波疫情傳播，將設立檢查站，確保旅客進入紐約後遵守隔離要求。

綜合外媒報導，白思豪在5日的記者會上宣布，即日起將在紐約市的重要出入口設置檢查站，並為旅客提供檢疫相關的資訊，若違反隔離規定者最高恐面臨1萬美元（約新台幣30萬元）的罰款。據報導，來自隔離名單內35州的旅客，進入紐約前必須填寫健康表格，並自行隔離14天。

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這項政策也引起反彈，紐約布魯克林區居民托比亞斯（David Tobias）表示，這可能不是個好主意，並指出，對於每天通勤的民眾來說，檢查站可能會導致交通堵塞，造成不便。保守派媒體人卡森（Tucker Carlson）更怒批白思豪對紐約居民像對待「戰區的難民」，並質疑白思豪在未經過公開討論、辯論的情況下，直接頒布新政策。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則表示，紐約是目前全美感染率最低的地區之一，全美的疫情仍然嚴峻，政府的職責是盡一切可能控制住疫情，並預測未來可能出現的問題。截至目前全美確診已超過482萬例，超過15萬人染疫死亡。

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