難擋中國學生施壓 澳洲再傳大學限縮言論自由

由於中國學生不滿作業題目提到疫情來自武漢，查爾斯達爾文大學校方道歉並要求老師修改措辭。圖為1500多名警察在墨爾本街頭巡邏。（法新社）

2020-08-06 12:33:35

〔中央社〕由於中國學生不滿作業題目提到疫情來自武漢，查爾斯達爾文大學校方道歉並要求老師修改措辭。這是一週內，澳洲傳出第二起中國學生施壓，導致大學限縮校園學術討論自由事件。

據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）昨天報導，查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）工程學院教授費菲德（Charlie Fairfield）在一項作業的題目上，提到「中國（武漢）2019冠狀病毒疾病疫情爆發」（Chinese （Wuhan）COVID-19 virus outbreak）等字眼，引起多名中國學生不滿。

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作業題目要求學生評估2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情結束的經濟復甦問題；附帶的背景資料中，提到「源自中國武漢的疫情，已造成25萬人死亡、數以百萬計人染疫，以及全球大部分地區經濟陷入衰退」（根據中央流行疫情指揮中心資料，全球確診逾1800萬例，70萬人死亡）。

多名中國學生不滿題目的措辭向校方投訴，指控費菲德「種族主義和仇恨」（racism and hatred），甚至有中國學生將投訴內容放到中文社交媒體上。

對此，校方於上週向中國學生道歉，相關作業題目也修改措辭。

報導提到有中國學生宣稱，指科學界和多個政府單位已確定疫情「在武漢爆發之前，已在歐洲出現了」；中國學生指費菲德企圖誤導，並且表示「完全不能接受」。

隨著事件引發爭議，查爾斯達爾文大學副校長雅各（Sam Jacob）向中國學生道歉，表示「校方毫無保留地道歉」；他還提到，作業題目的「措辭已被修改」，校方也在努力避免類似事件再度發生。

近期澳洲因中國學生壓力而限縮校內言論的事件，這並非是第一起。

上週五（7月31日），新南威爾斯大學（UNSW Sydney）在校方的推特帳號上，分享一篇關注香港人權狀況的文章連結；但在數小時後，因中國學生施壓而緊急刪文。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）在針對事件的報導中，形容新南威爾斯大學刪文的舉動是向中國學生「低頭」。

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