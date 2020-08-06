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    武漢肺炎衝擊全球航空業 各地飛機墳場「來客數」爆增

    在武漢肺炎影響下，各航空公司紛紛選擇封存閒置班機或是提前退役舊機型，各地飛機墳場「機滿為患」。（美聯社）

    在武漢肺炎影響下，各航空公司紛紛選擇封存閒置班機或是提前退役舊機型，各地飛機墳場「機滿為患」。（美聯社）

    2020-08-06 12:29:45

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球蔓延，各國紛紛關閉機場，全球航空業遭受衝擊，在航班班次銳減的狀況下，各國航空公司也紛紛提前將舊型機種退役，各地的「飛機墳場」也因此「機滿為患」。

    根據《BBC中文網》報導，航空公司一般會將暫時用不到的飛機停靠在機場，但目前受到武漢肺炎影響，恢復營運時間無法預估，各航空公司也紛紛將旗下飛機進行封存，甚至是提前退役。例如澳洲航空上個月就宣布退役旗下的波音747，飛往美國的莫哈維航空港（Mojave Air and Space Port），同時旗下的空中巴士A380也將停靠在莫哈維至少到2023年。英國航空公司也宣布將提早將旗下31架波音747客機全數退役。

    航跡追蹤網站「flightradar24」主編佩琴尼克（Ian Petchenik）指出，沙漠地區沙漠十分適合長期停放飛機，因為它「地勢平坦，氣候又會減慢飛機鏽蝕的速度」，通常停靠在「飛機墳場」的飛機會有不同命運，可能是保存一段時間後找到新買家，一部分的飛機零件會被拆出來轉賣，剩下的可能就會被完全拆毀。

    英國的航空數據公司西留姆（Cirium）首席顧問莫理斯（Rob Morris）表示，武漢肺炎令許多國家關閉邊境，商務和一般旅客對航空交通的需求大減，商業航空業界正面對有史以來「最大規模的飛機停航」。航空業界人士指出，受武漢肺炎疫情影響，目前停靠在這些飛機墳場的飛機數量是近期最多。

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