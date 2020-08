好萊塢向中國審查低頭 美國筆會點名捍衛戰士、末日之戰

反審查團體「美國筆會」(PEN America)最新報告指出,中國龐大市場的魅力,導致好萊塢願以自我審查來取悅北京當局。(法新社資料照)

2020-08-06 15:07:33

〔中央社〕反審查團體「美國筆會」(PEN America)最新報告指出,中國龐大市場的魅力,導致好萊塢願以自我審查來取悅北京當局。

美國筆會成立於1922年,是設於紐約市的非營利組織,在美國與世界各地捍衛與提倡言論自由。

請繼續往下閱讀...

法新社報導,根據美國筆會今天出爐的報告,規模可觀的美國影業圈之中,編劇、製作人以及導演因擔心得罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者,而自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。

●捍衛戰士、末日之戰都受影響

相關行動包括讓「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)新片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)飛行夾克上的中華民國國旗消失,到「小布」布萊德彼特(Brad Pitt)2013年作品「末日之戰」(World War Z)刪掉中國是活屍病毒起源的橋段。

美國筆會這篇報告標題為「好萊塢製作,北京審查:美國影業和中國政府影響力」(Made in Hollywood, Censored by Beijing: The U.S. Film Industry and Chinese Government Influence)。內文指出,這也意味著敏感議題完全碰不得,包括西藏、台灣、香港政治和新疆,也不能有LGBTQ(男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒)角色。

美國筆會研究員、報告主筆塔哲(James Tager)告訴「洛杉磯時報」(Los Angeles Times),這些議題是需要訴說的故事,「如果中國影業不描述,好萊塢影業也不描述,我們又能指望誰來訴說這些故事呢?」

美國筆會表示,在面臨被打入黑名單等報復措施之下,好萊塢製作人甚至開始審查非中國市場導向的電影,以免影響其他排定給中國電影院的企劃。

●票房至上 好萊塢膽顫心驚

電影配額制度下,中國每年僅允許少數幾部外國片在戲院上映。

而中國市場的地位顯而易見。「復仇者聯盟4:終局之戰」(Avengers: Endgame)和「蜘蛛人:離家日」(Spider-Man: Far from Home)等好萊塢片在中國的票房表現,遠遠高於美國。

美國筆會的報告說:「實際上,中共在好萊塢電影賣不賣座上握有生殺大權,而片商主管很清楚這一點。」

報告指出,這就不難解釋迪士尼前執行長艾斯納(Michael Eisner)為何在中國禁播1997年片「達賴的一生」(Kundun)後還要向北京道歉。

●李察吉爾無戲可演 不是沒有原因

「麻雀變鳳凰」男星李察吉爾(Richard Gere)主演過描述中國司法系統腐敗的1997年驚悚片「紅色角落」(Red Corner),現實生活中也頻為西藏人權發聲,他不諱言好萊塢製作人怕激怒北京,根本不敢找他拍片。

報告內容說,漸漸的,好萊塢人士「自動將這些約束內化,連問都不用問」,部分甚至邀請中國審查人員到拍片現場。

有一位好萊塢製片告訴美國筆會,「如果你擬定出關鍵企劃」,最怕的就是「你或你的公司被打入黑名單,招致他們出手阻撓你目前或未來的企劃」。

美國筆會警告,默許中國審查制度,恐在每個傲於保障言論自由的國家成為「新日常」。

它警告:「好萊塢順從中國支配的做法,正在替全世界設下一套標準。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法