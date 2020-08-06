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    鮮姑照夭鏡》台積電有多威？神還原「護國神山」制霸傳奇

    2020-08-06 11:00:00

    〔記者楊久瑩、陳韋宗、賴鵬翔／台北報導〕台積電何以能技術超前國際大廠英特爾（Intel）？又為何能成為台灣的「護國神山」？學者專家爆關鍵秘密，除了擁有特殊的「台積文化」且專注於晶圓代工的研發生產，最特別的原因則是基於愛台灣，決定根留台灣，對於當年傳出中國收購台灣半導體產業不為所動。

    隨著美中貿易戰、科技戰越演越烈，美國《金融時報》引述專家說法，台灣這塊「矽盾」已讓美國不得不保護，同時也讓台灣在美中科技戰中扮演了關鍵角色。《鮮姑照夭鏡》這一集揭秘半導體產業如何成為守護台灣的隱形防護罩，特別是半導體產業的龍頭台積電何以能贏得「夭壽厲害」的國際地位，影片中，學者更提出了建議良方，提醒此刻的台灣不要錯失產業與外交的大好機會！

    資策會產業情報研究所副所長洪春暉指出，台積電稱霸全球供應鏈的原因，除了廣納菁英人才，外界較少提到的優勢是獨特的「台積文化」，除了重視顧客的要求、品質、數據化管理，還有一個跟三星、英特爾等競爭對手不一樣的關鍵，就是專注於晶圓代工領域，才能在技術上不斷突破、領先同業。

    洪春暉說明，小到手機、電腦、汽車，大到飛彈、戰機等先進的太空或國防武器，都需要半導體產品，由於台積電在晶圓代工的佔有率達5成，產業間對台積電有極高的依賴，特別是像5奈米、7奈米這種先進製程的獨有技術，在全球更是不可取代。這也是為何美、日等國爭相要台積電設廠，以便確保萬一發生緊急狀況時有備援的機制。台積電前董事長張忠謀就曾提過，台積電在地緣政治上的重要性愈來愈高。

    台灣智庫諮詢委員董立文則指出，中美科技戰中，台積電的地位可說是重中之重，「誰奪得台積電，誰就奪得下一個世紀科技戰的優先地位！」美國要台積電去設廠，但是台積電的研發中心、生產中心仍然還在台灣，「這只會強化台積電對全球的布局，是強化台灣的矽盾，完全不會拆掉台灣的矽盾。」

    董立文也爆料，在馬政府執政的時期，就曾經傳出中國的財團要來台大量收購台灣的半導體產業，裡面當然包括台積電，但台積電不為所動。「這種對台灣的愛，真的是不容質疑的，才會有今天的局面出現！」

    台積電在美中科技戰中，被視為是左右局勢的關鍵。（中央社、pexels、本報資料照）

    台積電在美中科技戰中，被視為是左右局勢的關鍵。（中央社、pexels、本報資料照）

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