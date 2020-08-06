稱「孩童對武肺幾乎免疫」川普PO文遭臉書刪除

美國總統川普近日在臉書PO出一則影片，片中稱孩童對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）幾乎完全免疫，臉書隨即將該則貼文移除，並指該則影片違反了禁止分享不實疫情訊息的規範。（彭博）

2020-08-06 11:19:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日在臉書PO出一則影片，片中稱孩童對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）幾乎完全免疫，臉書隨即將該則貼文移除，並指該則影片違反了禁止分享不實疫情訊息的規範。但其競選團隊辯稱川普的說法是事實，還反過來指責社群媒體的處理方式不公。

競選團隊辯川普說法是事實

川普於5日PO出一則影片，內容為他接受媒體訪問的內容，他聲稱小孩對武漢肺炎幾乎能夠免疫，還比大人更強壯，並藉此重申學校應該重新開放。這則貼文隨後就遭臉書移除，臉書發言人史東（Andy Stone）也發布聲明表示，聲稱「小孩幾乎對新冠病毒免疫」的說法是錯誤的，完全不實、沒有科學根據，已觸犯禁止分享武漢肺炎假消息的規範，因此將該則貼文下架。

請繼續往下閱讀...

這段影片在推特上也被川普的競選團隊「@TeamTrump」發布，川普也有分享該則推文，同樣也是因違反「分享不實訊息」的規範而遭推特隱藏。

事後川普在白宮簡報會上被媒體問及這項問題，川普則聲稱他說的是病情不會很嚴重，並指稱「看看小孩，就知道我的意思是他們很容易就好了。」其競選團隊的發言人帕雷拉（Courtney Parella）也聲稱川普陳述的是事實，兒童確實比較不會感染武漢肺炎，並指責社群媒體的處理方式有失公允。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法